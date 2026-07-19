Vremea a întors brusc foaia. Spre după-amiază, canicula a lăsat loc furtunilor şi vijelilor: au fost nu mai puţin de 9 avertizări cod roşu. Una dintre ele, în Capitală. Mai mulţi copaci au fost doborâţi de vânt, iar în unele zone tramvaiele au fost oprite din cauza apei strânse pe şosea. Dezastru a fost şi în judeţul Neamţ, mai multe gospodării au fost inundate. Cel mai rău a fost, însă, la Buşteni. O rupere de nori a paralizat staţiunea, iar oamenii s-au temut pentru vieţile lor. A plouat într-o oră cât pentru o lună întreagă. Străzile s-au transformat în râuri, iar viituriile au măturat totul în calea lor. Inclusiv maşini grele de o tonă şi jumătate au fost târâte pe DN1 de parcă ar fi fost nişte coji de nucă prinse în vâltoarea unui râu de munte. Mai multe persoane au fost salvate în ultima clipă din mijlocul puhoaielor. Vremea rea va continua şi mâine.

A plouat astăzi în Buşteni într-o oră cât pentru toată luna. Meteorologii au măsurat peste 80 de litri pe metrul pătrat. Canalizarea nu a putut înghiţi puhoaiele coborâte de pe munte. Pe drumul spre telecabină, şuvoaiele erau înspăimântătoare.

"Vine mai mare, bă băieţi, bă! Vine mai mare! Sfârşitul lumii, mă!", au spus oamenii.

Pe DN1, o maşină a fost luată pur şi simplu pe sus de ape. Autoturismul a lovit uşor o altă maşină al cărei şofer, mai prevăzător, oprise pe marginea drumului. Bărbatul aflat la volan are mare noroc că nu a ajuns în şanţ.

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Oameni salvați în ultima clipă din mijlocul apelor

Drumul Naţional 1 a fost blocat.

"Aici la pod nu se mai poate. Maşinile merg foarte îngreunate. Este haos pe DN1". "Nu circulă nimic. Maşnile au rămas blocate", au mai spus oamenii.

Apele au măturat tot în drumul lor. Au dus la vale tot ce au prins în cale, mese, bănci, chiar şi frigidere sau semne de circulaţie.

O femeie de 33 de ani a avut nevoie de ajutor după ce a fost surprinsă de ape chiar la intrarea în Buşteni. Alţi doi bărbaţi au fost scoşi cu greu din autoturism după ce au rămas blocaţi pe şosea.

Pompierii au evacuat şi o persoană dintr-o locuinţă şi au mutat-o într-o zonă mai sigură. Peste 22 de gospodării au fost afectate de potop, iar mai mulţi copaci au fost doborâţi la pământ.

Copaci doborâți și tramvaie blocate în București

Bucureştiul a scăpat mai ieftin. Timp de o oră a fost în vigoare un cod roşu de vijelii şi furtuni. În unele zone s-au strâns până la 40 de litri pe metru pătrat, iar mai multe tramvaie au fost blocate.

"Vântul care a bătut cu 90 de kilometri pe ori a doborât mai mulţi copaci din Capitală. Doar aici, pe această stradă din Colentina au fost doborâţi cel puţin 3 arbori. Acest copac a căzut pe acea maşină parcată", a transmis Ana Grigore, reporter Observator.

Vremea severă continuă și mâine

Potop a fost şi în judeţul Neamţ. Şi aici străzile au fost inundate, iar mai multe gospădirii au fost afectate de viituri.

Vremea continuă să fie capricioasă şi mâine în aproape toată ţara. În timp ce în sud va fi caniculă, în restul ţării meteorologii anunţă vreme severă, cu ploi torenţiale şi vijelii.