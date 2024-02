La un an după cutremurul de 5,7 grade care a zguduit Oltenia şi a şubrezit 11 blocuri vechi din Valea Jiului, sute de oameni încă nu au un acoperiş sigur deasupra capului. În timp ce unii trăiesc în containere , alţii s-au întors acasă deşi apartamentele se pot prăbuşi oricând. Clădirile au fost construite acum un secol şi nu mai pot fi modernizate. Autorităţile promit unele noi, iar primele ar putea fi gata până la Crăciun.

Zeci de oameni locuiesc de un an în containere pe un teren de fotbal. Maria are 70 de ani si speră că într-o zi se va întoarce acasă.

Maria: Tot aici, în continuare. Am plâns şi aseară, am plâns. Mă credeţi? Nu mai pot, nu mai pot să mai stau aşa. Când m-a luat din casă, m-a luat din pat şi am spus că nu mă duc de aici, că e casa mea, proprietate. Nu mă duc.

Reporter: Ce v-au spus atunci?

Maria: Au spus că nu, nu staţi mult.

Nevoiţi să îşi trăiască viaţa în containere

Doar că acasă ....este aproape tot distrus. Bătrâna s-ar muta fără să stea pe gânduri în locuinţa sa, dacă i s-ar fi reparat acoperişul ca să nu mai plouă înăuntru. Până atunci, mica încăpere metalică de 12 metri pătraţi este tot ce are.

Cosmin a stat cu familia în container până la sfârşitul anului trecut. S-a mutat înapoi în blocul ruină. Cu toate riscurile.

Cosmin: Momentan stăm aici. Avem copil nou-născut. Am avut ceva probleme de sănătate cu el şi a trebuit să ne mutăm înapoi acasă pentru că nu sunt condiţii necesare pentru un nou-născut să stăm în containere. Plus de-asta, în containere plouă.

Blocurile vechi nu vor mai fi modernizate. Expertizele au arătat că nu mai sunt sigure.

Diana Speretoiu, reporter Observator: Aceste blocuri au fost ridicate în urmă cu 130 de ani şi nu au fost reabilitate niciodată. Cutremurul de anul trecut le-a şubrezit şi mai mult.

Autorităţile promit să ridice 5 blocuri noi cu 100 de apartamente

Autorităţile promit să ridice cinci blocuri noi cu 100 de apartamente. O investiţie de peste 30 de milioane de lei. Tocmai a fost semnat contractul pentru primele patru.

Nicolae Dunca, primar Aninoasa: Sperăm că, până în decembrie, anul ăsta, să terminăm primul lot. am scos patru la licitaţie.

Reporter: De Crăciun, vor fi în casă nouă.

Nicolae Dunca, primar Aninoasa: Da, eu zic că da.

Aninoasa e oraş, dar s-a tot golit odată cu închiderea minelor de cărbune şi acum are locuitori cât o comună: în jur de trei mii.

