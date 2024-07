"Mi-ai omorât copiii! Sunaţi-l pe Ştefan! Să sune cineva la 112!". Momente teribile au fost surprinse imediat după tragedie. Imaginile sunt atât de şocante încât nu pot fi privite şi nicidecum difuzate. Cei doi fraţi, băiatul de 9 ani şi sora lui, cu doi ani mai mică, zac pe asfalt, sub privirile disperate ale mamei lor.

Nu te mai mişca, fata mea!

Fii curajoasă, fii curajoasă!

Gata, acum vine salvarea!

Tragedia s-a petrecut într-o clipă

Panica de la faţa locului e surprinsă de camerele de supraveghere. Oamenii din parc, alertaţi de zgomotul impactului, aleargă să vadă ce se petrece.

Cei doi fraţi au ieşit din parcul Pantelimon pe trotinete, însoţiţi de mama lor, profesoară la o şcoală din Capitală. În parcarea din faţa parcului sunt loviţi de un individ de 16 ani, fără permis de conducere. Adolescenul era în maşină cu nepotul proprietarului autoturismului, un tânăr de 19 ani, care culmea - avea permis. Fără experienţă, şoferul de ocazie pierde controlul maşinii şi loveşte trei autoturisme parcate. Cei doi fraţi sunt prinşi la mijloc între ele, ca într-o menghină.

"Păi a venit cu viteză, a venit cu viteză în parcare, mi-a lovit maşina, pe care a luat-o târâş şi s-a dus şi în celelalte şi a dat direct peste copii. Copiii se văd pe camere cum se retrăgeau. Au auzit că vine maşina şi s-au dus, s-au retras lângă maşină, ca să facă loc. Şi atunci...", povesteşte proprietarul uneia dintre maşinile avariate.

"Am auzit ţipete şi era maică-sa, săraca. Şi doi copilaşi erau căzuţi. Unde stau aici e jale! E jale! A omorât doi copii! Erau striviţi, cum am văzut eu, aveau sânge pe cap", povesteşte un martor.

Medicii sosiţi de urgenţă au început o luptă contracronometru pentru salvarea celor doi fraţi. Pentru că la intrarea în parc erau zeci de familii cu copii, autorităţile au adus un paravan pentru a-i proteja de imaginile terbile.

Băiatul a murit în urma impactului

Pentru băiat, medicii n-au mai putut face nimic. Fetiţa, în schimb, a intrat într-o operaţie maraton de aproape zece ore. Medicii au reuşit să-i replanteze piciorul şi speră să-şi revină.

Între timp, cei vinovaţi căutau o cale să scape nepedepsiţi. După ce s-a înfipt în maşinile parcate şi i-a zdrobit pe cei doi fraţi, şoferul de ocazie şi prietenul lui pasager au coborât din autoturism şi au fugit imediat de la locul tragediei pe care au provocat-o.

Camerele de supraveghere i-au surprins în timp ce aleargă prin parc ca să-şi piardă urma. Abia după trei ore şi zeci de filtre prin oraş, adolescentul teribilist s-a predat la o secţie de poliţie. Nouă ore a stat la audieri. În imaginile din curtea poliţiei apare relaxat în timp ce se sfătuieşte cu avocatul. Pentru explicaţii a ajuns şi proprietarul maşinii.

"Am dat maşina să mi-o repare, că aveam toba de reparat, şi l-am trimis pe nepotul meu cu băieţaşul ăsta şi ce s-a întâmplat acolo. Am rămas şocat, nu. Nu îmi vine să cred că eu am dat maşina şi...", povesteşte proprietarul maşinii.

Individul de 16 ani şi-a petrecut noaptea în arest

Pe numele lui sunt patru capete de acuzare - ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducere fără permis. Potrivit unor surse din anchtă, face parte din Clanul Burtea, zis "Brătienii", anchetaţi în repetate rânduri pentru furturi şi afaceri ilegale cu fier vechi.

Familia tânărului teribilist îl apără.

"E puşti de 16 ani şi jumătate. S-a urcat la volan să se plimbe. Dumneavostră nu aţi fost începător?E un copil, ne pare rău!", spun rudele.

"Nu e vinovat! Nu vrem să vorbim!", spune şi sora şoferului de 16 ani.

Şi pasagerul de 19 ani riscă închisoarea

Pentru că şi-a lăsat amicul să conducă, deşi ştia că nu are permis, tânărul de 19 ani riscă până la 3 ani de închisoare.

Reţinut după tragedie, individul e acum cercetat sub control judiciar. Maşina este armă letală. Lăsate pe mâna unui neposesor de permis de conducere, minor, care nu este iniţiat care nu este pregătit, nu are legitimitatea să conducă, este o armă letală. Responsabili sunt amândoi, şi cel care a împrmutat maşina, şi cel care a condus fără permis.

România conduce într un top negru al accidentelor pe şosea. În medie, 5 oameni mor zilnic în accidente rutiere, iar alţi 10 sunt răniţi grav.

În primele şase luni ale anului, au fost prinşi peste 2.200 de indivizi care s-au urcat la volan fără permis. Teribilismul lor a ucis 52 de persoane. 11 şoferi de ocazie erau minori.

