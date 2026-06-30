Ministerul Apărării Naționale a anunțat scoaterea la concurs a aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist (SGP), la nivel național. Este unul dintre cele mai mari programe de recrutare din ultimul deceniu, potrivit autorităților, care susțin că obiectivul este atât modernizarea dotărilor armatei, cât și completarea efectivelor cu personal nou.

Armata Română face angajări: Aproape 7.000 de posturi, un record pentru ultimul deceniu. Care sunt condițiile - arhivă

''Armata Română face angajări. Aproape 7 mii de oameni, un record pentru ultimul deceniu. Printre planurile cu care am venit la minister s-au numărat: înzestrarea armatei cu tehnică modernă; împrospătarea resursei umane. Cu ambele suntem în grafic: cel mai mare program de înzestrare cu tehnică de ultimă generaţie tocmai s-a derulat în mai puţin de un an şi tocmai a fost semnat, iar din 7 septembrie, 6.763 de noi colegi care vor fi declaraţi admişi în cele 38 de judeţe unde se fac recrutări vor începe serviciul'', a scris, marţi, pe Facebook, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, potrivit Agerpres.

MApN vine cu o serie de precizări privind condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un candidat:

Vârsta: 18 - 45 de ani;

Minimum 10 clase terminate;

Nu e nevoie de facultate sau experienţă militară anterioară.

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''Ce primeşti? Salariu stabil din prima zi. Asistenţă medicală asigurată. O carieră sigură şi respectată. Atenţie: locurile se împart pe judeţe şi selecţia a început deja. (...) Mergi direct la Centrul Militar Zonal (CMZ) din judeţul tău sau intră pe www.recrutaremapn.ro şi vezi ce ţi se potriveşte'', transmite MApN pe Facebook.