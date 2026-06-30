Carburanţi mai scumpi de miercuri. Care vor fi noile preţuri la benzină şi motorină de la 1 iulie

Carburanţi mai scumpi de mâine. Dispar măsurile adoptate de stat pentru a limita creşterile de preţ de la pompă, aşa că la fiecare litru de benzină şi motorină se vor mai adăuga câteva zeci de bani.

Motorina s-ar putea scumpi din 1 iulie cu 60 - 70 de bani pe litru. De unde vine această majorare? În primul rând nu vom mai avea acciza redusă la motorină și dispare și plafonarea adaosului comercial la distribuitorii de carburanți, așa că am putea găsi motorina la aproape 10 lei pe litru.

De asemenea, benzina s-ar putea scumpi tot de mâine cu 30 de bani pe litru și vom plăti de mâine aproximativ 9 lei pe litru. Plinul ne va costa mai mult cu aproximativ 15 lei.

Ordonanța de pe piața carburanților expiră în această seară și nu a mai fost prelungită de către Guvern, deși situația de pe planul internațional e stabilă, iar barilul de petrol este 74 de dolari. Dacă vreți să economisiți, faceți plinul în această seară.

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