Un caz cutremurător a mobilizat sute de forţe de ordine într-o localitate din judeţul Bihor. Sub paravanul unei asociaţii de caritate, un individ care se prezenta public drept binefăcător a adăpostit şi exploatat sute de vârstnici şi persoane cu dizabilităţi grave. Reţeaua le confisca pensiile, indemnizaţiile de handicap şi economiile, în timp ce îi ţinea în centre ilegale, în condiţii inumane, de multe ori fără hrană şi medicamente. Anchetatorii spun că cei care mureau erau îngropaţi pe un teren viran situat lângă un cimitir. Vorbim despre o afacere de familie - unii "angajaţi" care se ocupau de tratamentul oamenilor nici nu ştiau să scrie sau să citească.

Sute de poliţişti si mascaţi au descins la Asociația "Bunul Samaritean" din judeţul Bihor. Procurorii spun că, ani de zile, sub paravanul asociaţiei umanitare, peste 2.000 de oameni au fost chinuiţi şi exploataţi pentru bani. Bătrâni vulnerabili sau pacienţi cu probleme psihice, erau aduşi din spitale şi închişi în case, în condiții inumane, spun anchetatorii. "Victimele au fost mentinute intr-o stare de dependeta si aservire fara a le fi asigurate conditiile minime, persoane desemnate sa administreze medicatia necesara nu stiau sa scrie si sa citeasca, identificand medicamentele dupa culoarea cutiilor", a declarat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT.

Autorităţile nu au o explicaţie pentru faptul că azilul a functionat ani de zile fără autorizaţii

413 bolnavi au găsit acum procurorii DIICOT în aceste centre. Cazul a declanşat o mobilizare fără precent. Sute de ambulanţe, autospeciale SMURD si maşini de pompieri au fost aduse să preia victimele.Un spital mobil a fost amenajat pe câmp au fost chmeati 48 de medici legişti pentru a consulta bolnavii. Procurorii spun că liderul grupării infracţionale se prezenta drept binefăcător, dar ar fi făcut de pe urma bolnavilor 13 milioane de lei doar in cativa ani. Timp de 20 de ani Asociaţia condusă de Viorel Paşca a funcţionat fără niciun fel de acreditare sau licenţă pentru servicii sociale. Imediat după descinderile anchetatorilor, la Ministerul Muncii s-a deschis însă o celulă de criză. Autorităţile caută acum soluţii de cazare pentru sutele de bătrâni şi bolnavi.

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"Acum am primit doi pacienți, unul cu un traumatism crânian vechi de câteva zile, neungrijit, neasistat până acum medical, și încă un pacient care avea nevoie de administrare de oxigen", a declarat Hadrian Borcea, UPU SMURD Bihor. Anchetatorii susţin că la asociaţie ajungeau, prin asistenţi sociali sau prin angajatii primăriilor, oameni ai străzii, bătrâni sau persoane care nu se putea îngriji singure. Membri grupării le făceau certificate de handicap şi aşa încasau ajutoare sau pensii de la stat. La asociatie ajungeau si multi bani din donatii. "33 de persoane. Ceva indemnizaţie de însoţitor. 2.000 (n.red. de lei) şi un pic, în funcţie de grad. Vin într-un cont la noi şi apoi sunt repartizaţi. În conturile persoanelor, au carduri", a declarat Vlad Popa, primarul comunei Tinca.

Lânga satul social, pe câmp, a fost ridicat un cimitir. Sute de oameni sunt înhumaţi aici. Ajutorul de înmormântare intra tot in conturile asociatiei. Viorel Paşca, cel supranumit bunul samaritean, se declară nevinovat, consideră că a salvat oameni fără ajutor care nu aveau loc in spitale si centre ale statului. "Eu le trimit solicitări de aproape un an, prin care îi rog să vină să preia beneficiarii. (...) Nu am nimic de ascuns", a declarat Viorel Paşca. "Nu există persoană care să ajungă la DGASPC cu nevoi și care să nu fi fost evaluată și dacă îndeplinește condițiile să fi fost internată", a declarat Mircea Mălan, preşedinte CJ Bihor.

Autorităţile nu au o explicaţie pentru faptul că azilul a functionat ani de zile fără autorizaţii. Abia anul trecut s ar fi pus problema acreditarii dar Vlad pasca ar fi refuzat. "Totul a început cu o situaţie de la Mehedinţi. Era o certitudine că acolo nu exista licenţiere şi acreditare de servicii sociale. Cred că AJPIS (Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială) a propus să fie remediată situaţia din punctul de vedere al licenţierii şi acreditării, dar domnul Paşca, după informaţiile mele, a refuzat", a declarat Florin Manole, fost ministru al Muncii. Viorel Pașca are 55 de ani, a lucrat ca asistent social în tinereţe, iar de 20 de ani a infiintat asociatia caritabilă. Va fi adus la Bucureşti pentru audieri.

Număr de telefon gestionat de DSU pentru familiile victimelor sau oameni care știu ca aveau cunoștințe în acele azile: 0753.114.369