Pentru tot mai mulți părinți, masa în familie a devenit o adevărată provocare. Între programul încărcat, comenzile de mâncare și refuzul copiilor de a mânca preparatele gătite acasă, mulți ajung să transforme fiecare masă într-o negociere. Invitată la Observator 16, bloggerul de parenting Miruna Ioani a vorbit despre regulile pe care le aplică în propria familie, de ce evită comenzile online și ce greșeli fac, în opinia sa, mulți părinți când vine vorba de alimentația copiilor.

Prezentator: De ce au ajuns mesele să fie această veșnică negociere? Cum e la tine? Cum faci?

Miruna Ioani: Eu gătesc. Acum un an și jumătate mi-am propus, ca rezoluție de Revelion, să nu comandăm mai des de o dată pe săptămână sau să nu mergem în oraș mai des de o dată pe săptămână. Și să știi că mi-a ieșit. Anul acesta am extins și la desert. Am început să fac și deserturi acasă. Am tot felul de gadgeturi în bucătărie, dar nu e deloc simplu.

Prezentator: Dar cum faci și cu timpul? Cum reușești să te împarți cu toate?

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Miruna Ioani: E foarte complicat, dar mă gândesc așa: nimic n-o să fie niciodată la fel de sănătos ca ceva gătit de mine, în oalele mele, cu ingredientele mele. Știu sigur că n-am pus coloranți sau potențiatori de gust, sau ce mai pun în cartofii prăjiți. Nimănui nu-i iese tot timpul, dar cred că transformarea asta a luptei ține de părinți. Avem aceste reguli în familie, pe care, Gigele, le respecți sau nu. Și dacă n-ai mâncat ciorba din farfurie, nu te duci după aceea la dulapul cu dulciuri. Eu le dau voie copiilor mei să mănânce dulciuri. Regula e că desertul nu e mâncare și, înainte de desert, trebuie să mănânci ceva de mâncare. Și funcționează cumva, pentru că nici ei nu simt frustrarea și știu că ei tot timpul vor mânca și ceva dulce. Cea mai frecventă greșeală pe care o fac părinții, căpiați, obosiți, alergați, e să înceapă ziua cu lapte și cereale. Ele sunt un dezastru pentru energie, pentru că îți cresc glicemia brusc, după care corpul pompează insulină și se prăbușește glicemia, iar copilul e vlăguit.

Prezentator: Ce alternativă ai pentru micul dejun?

Miruna Ioani: Un ou fiert. Rușinica noastră e că noi mâncăm ou fiert de trei ani, pentru că atât sunt capabilă la șase dimineața să fac. Uneori se mai poate și o omletă. Dar e sfânta proteină care te ajută. Sigur că se pune și o pâine lângă acest ou.

Prezentator: Dar e bine să cedeze părinții când efectiv nu mai pot rugăminților copiilor de a comanda online?

Miruna Ioani: E bine, nu e bine, dar facem asta, normal. Nu o să înnebunim dacă am făcut asta din când în când, dar să nu transformăm asta într-un obicei. Și dacă noi avem mâncare gătită în frigider, e păcat să o aruncăm ca să mâncăm pizza comandată, care e o mizerie.

Prezentator: O dată la cât timp gătești, ca să simți și că ești eficientă și că mănâncă cei mici lucruri ok?

Miruna Ioani: Gătesc mai des de o dată pe săptămână, dar lucruri simple, care iau puțin timp. O carne la grill, iar dacă fac o ciorbă, jumătate din ea o pun la congelator.

Prezentator: Cât de mult crezi că influențează tot ce vedem pe Instagram sau reclamele comportamentul ăsta schimbat?

Miruna Ioani: Cu cât un aliment e într-un ambalaj mai țipător, mai colorat, mai cu design, cu atât e mai nesănătos. Dacă te duci la supermarket și îți iei dovlecelul sau cartoful, acela nu e într-un ambalaj colorat. Și atunci noi știm.