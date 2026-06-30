Cel mai extins cod roşu de caniculă din istorie a fost...prelungit. Înainte de a intra în luna lui cuptor, temperatura resimţită a atins 46 de grade, iar aerul a devenit irespirabil în oraşe. La Iaşi, poliţiştii au salvat o fetiţă de patru ani lăsată singură în maşină de tatăl său, în plin soare, la peste 50 de grade. De mâine valul de foc e domolit de furtuni. Se anunţă însă noi fenomene extreme.

A fost cea mai fierbinte zi de iunie din istorie. Doar două judeţe din toată ţara nu au intrat sub cod roşu de caniculă, Constanţa şi Tulcea. La orele prânzului, temperatura resimţită a urcat până la 46 de grade Celsius. La Iaşi, un tată şi-a expus fetiţa de 4 ani unui pericol ce putea fi mortal. A lăsat-o singură în maşină, la soare, în parcarea unui magazin şi a plecat la cumpărături. Copilul a avut noroc, o o patrulă de poliţie a trecut prin zonă.

Când expiră codul roşu de caniculă

Fetiţa ar fi petrecut în maşină cel puţin 15 minute până să fie scoasă de poliţişti locali. Au mai trecut alte 15 minute până a venit tatăl. Ar fi stat cel puţin jumătate de oră într-o maşină supraîncălzită dacă nu o vedea patrula poliţiei locale. Asta în condiţiile în care afară erau 37 de grade la umbră la acel moment. Tatăl a fost şocat să si găsească fetiţa în autospeciala poliţiei şi iniţial nu ar fi înţeles cât de riscant a fost gestului lui. Poliţiştii i au dat un avertisment. Autorităţile ne sfătuiesc sa nu lasam copiii sau animalele de companie in autoturisme nici măcar câteva minute.

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În Capitală, aerul a fost irespirabil încă de la prima oră. Temperaturile extreme au afectat si infrastructura. La Timişoara, unde la nivelul şinelor s-au măsurat peste 60 de grade, bitumul dintre liniile de tramvai s-a topit. Autorităţile au cerut ca liniile sa fie vopsite în alb, pentru a atrage mai puţină căldură. O altă echipă Observator a găsit poate singurul loc din ţară unde e alt anotimp. Codul roşu de caniculă expiră mâine la ora 10. După prânz, intrăin vigoare o noua avertizare de furtuni şi vijelii puternice.