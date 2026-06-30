Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost afișate. Unde pot elevii să-și vadă notele

Rezultatele inițiale de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate astăzi, cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. Contestațiile se pot depune de miercuri, iar notele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Ministerul Educaţiei anunţă că 79 la sută dintre elevii care au susţinut Evaluarea Naţională au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, înainte de contestaţii, în scădere față de anul trecut când au fost 83,1%. Dintre aceştia, şapte elevi au avut media 10.

Unde se pot vedea notele la Evaluarea Națională

La Limba şi literatura română, 117.538 de elevi (81,8%) au obţinut note mai mari sau egale cu 5 (cinci). 398 de elevi au primit nota 10 (zece). În total, au fost evaluate 143.713 lucrări.

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La Matematică, 106.505 elevi (74,3%) au fost notaţi cu note mai mari sau egale cu 5. Dintre aceştia, 102 elevi au fost notaţi cu 10 (zece). Număr de lucrări evaluate este de 143.382.

La Limba şi literatură maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au obţinut note mai mari sau egale cu 5 (dintre aceştia, 86 de elevi au obţinut nota 10). Număr de lucrări evaluate a fost de 8.834.

Au fost eliminaţi pentru fraudă/tentative de fraudă 8 elevi (lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei).

Notele elevilor la Evaluarea Națională sunt anonimizate. Pentru a vedea rezultatele pe care le-a obținut la examene, fiecare absolvent de clasa a VIII-a trebuie să introducă în platforma evaluare.edu.ro codul primit de la școală.

Rezultatele au fost afişate/publicate pe baza codului unic alocat şi comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecţia datelor personale (GDPR). La vizualizarea lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Lucrările scrise pot fi vizualizate şi eventuale contestaţii pot fi depuse conform calendarului aprobat: Vizualizarea lucrărilor şi depunerea contestaţiilor au loc miercuri, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv joi şi vineri, conform calendarului aprobat.

După publicarea rezultatelor inițiale, elevii care consideră că nota primită nu reflectă rezultatul lucrării pot depune contestații. Lucrările contestate sunt reevaluate, iar nota finală poate fi modificată în urma acestei proceduri, conform regulilor stabilite pentru examen. După soluționarea contestațiilor, Ministerul Educației afișează rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026. Acestea sunt cele care vor fi luate în calcul pentru etapa de admitere la liceu.

Contestaţii Evaluarea Naţională 2026. Când şi unde se depun

Elevii nemulțumiți de notele obținute la Evaluarea Națională 2026 pot solicita reevaluarea lucrărilor imediat după afișarea rezultatelor inițiale. Contestațiile se depun în perioada 1-3 iulie, fie direct la centrul de examen, fie prin mijloace electronice, acolo unde unitățile de învățământ permit această procedură.

În premieră, elevii au posibilitatea să își vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Vizualizarea nu este însă obligatorie, iar solicitarea reevaluării poate fi făcută indiferent dacă lucrarea a fost consultată sau nu.

Contestațiile se depun la unitatea de învățământ care a fost centru de examen. În funcție de decizia fiecărei școli, documentele pot fi transmise și prin e-mail, la adresa comunicată candidaților. În cazul elevilor minori, cererea este semnată și de părinte sau reprezentantul legal.

Ministerul Educației precizează că depunerea unei contestații nu garantează majorarea notei. După recorectare, nota poate crește, poate scădea sau poate rămâne neschimbată, iar rezultatul obținut în urma soluționării contestației este definitiv.

Model de cerere de contestaţie

Pentru a solicita reevaluarea lucrării, candidatul trebuie să completeze o cerere-tip pusă la dispoziție de centrul de examen sau de inspectoratul școlar. Documentul conține datele de identificare ale elevului, disciplina pentru care se solicită contestația și o declarație prin care candidatul ia act că nota finală poate fi modificată atât în plus, cât și în minus.

Cererea trebuie semnată de candidat, iar în cazul elevilor minori este necesară și semnătura părintelui sau a reprezentantului legal.