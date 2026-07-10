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Autocar cu 60 de persoane, accident de groază cu un TIR, în Călărași. 16 răniţi, între care patru copii

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.07.2026, 08:33 | Modificat la 10.07.2026, 08:48

Accident de cod roşu ieri în localitatea Drajna, din judeţul Călăraşi. Un autocar în care se aflau 60 de persoane, printre care şi copii, a intrat în coliziune cu un camion.

Impactul a fost atât de puternic încât mai mulţi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Imediat, Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, iar mai multe autospeciale au fost direcţionate spre locul accidentului.

16 persoane, între care patru copii, au fost transportate la spital. Pentru una dintre victime a fost solicitat un elicopter SMURD. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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