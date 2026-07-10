Autocar cu 60 de persoane, accident de groază cu un TIR, în Călărași. 16 răniţi, între care patru copii

Accident de cod roşu ieri în localitatea Drajna, din judeţul Călăraşi. Un autocar în care se aflau 60 de persoane, printre care şi copii, a intrat în coliziune cu un camion.

Impactul a fost atât de puternic încât mai mulţi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Imediat, Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, iar mai multe autospeciale au fost direcţionate spre locul accidentului.

16 persoane, între care patru copii, au fost transportate la spital. Pentru una dintre victime a fost solicitat un elicopter SMURD.