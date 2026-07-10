Pericolul persistă, la 2 ani de la apariţia craterului de la Slănic. Pământul o poate lua din nou la vale

Au trecut doi ani şi surparea de la Slănic, judeţul Prahova, încă reprezintă un pericol! În urma unui raport geomonitor, cercetătorii au stabilit că zona afectată nu este încă stabilă. În orice moment, pământul o poate lua din nou la vale.

Autorităţile locale se plâng că nu au primit soluţii concrete din partea specialiştilor pentru rezolvarea problemelor. Până ajung însă la un consens, localnicii au de suferit - stau în fiecare zi cu teama că locuinţele lor se pot prăbuşi oricând.

"Uitaţi cum se lasă în pământ. Vedeţi? Se lasă. De-acolo izvorăşte apa, de unde vine nu ştiu", spune un localnic. Aşa arată casa unui localnic din municipiul prahovean Slănic, la doi ani după ce pământul a luat-o la vale. Bărbatul reclamă că lucrările făcute în zonă i-au creat mari probleme: curtea i-a fost inundată, iar locuinţa lui a ajuns nesigură.

"Curtea era curată, nu era apă, au băgat sub presiune sute de sute de saci de ciment, la două zile, uitaţi. De când s-a forat aici, s-a forat, puneam urechea acolo şi gâlgâia", spune localnicul.

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Autorităţile locale aşteaptă soluţii din partea specialiştilor

În timp ce oamenii privesc neputincioși cum agoniseala lor de-o viață se duce pe apa sâmbetei, autorităţile locale şi firma responsabilă de lucrări acuză lipsa unor soluţii concrete din partea specialiştilor.

"Ei ne spun exact doar cauza şi din ce a provenit, nu şi soluţia, uite, după ce s-a întâmplat în 23 august, uite, voi trebuie să faceţi asta. În zona Tudor Vladimirescu, unde e zonă privată, unde au case oameni, acolo da, într-adevăr sunt probleme. Se vede că se strânge apă, a rămas apa la suprafaţă. Am rezolvat problema la interior, dar rămâne exteriorul", a declarat Costea Daneluş, primar.

"Sunt doi ani de zile, noi n-avem un raport final. Ca să putem efectua lucrările aici şi să putem face forajele am comandat ce am făcut noi, propriul nostru studiu. Am făcut forajele de mare adâncime, am stabilizat zona", spune Paul Bejan, inginerul de şantier.

Terenul din zona afectată continuă să se miște

În urma analizelor, cercetătorii de la Institutul Național pentru Fizica Pământului au arătat că terenul din zona afectată continuă să se miște. "Deşi fenomenul este încetinit mult. Totuşi lucrurile încă se mişcă şi e foarte greu de tras o concluzie finală", a explicat Alexandru Ţigănescu, cercetător ştiinţific INCDFP.

Perimetrul în care s-a format craterul va fi încărcat şi nivelat constant cu pietriş, pentru a monitoriza modificările apărute în timp.