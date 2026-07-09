A luat 5,20 la Evaluarea Națională și a făcut contestație. Surpriză uriaşă după recorectarea lucrării

Un elev din Sibiu a contestat nota de 5,20 primită la Evaluarea Națională 2026, însă după recorectare rezultatul a fost mai mic. Elevul s-a ales cu un rezultat ruşinos: 3,85. Cazul reprezintă cea mai mare diferență de notare din județ, în timp ce alți patru elevi au avut note majorate cu cel puțin un punct.

Un elev de la Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu a avut parte de cea mai mare schimbare de notă din județ după contestațiile la Evaluarea Națională. Nota inițială de 5,20 la limba și literatura germană maternă a fost modificată, după reevaluare, la 3,85, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISJ Sibiu.

Diferența este de 1,35 puncte în minus și reprezintă cea mai mare variație consemnată în acest sezon de contestații în județul Sibiu.

În total, cinci lucrări de la Evaluarea Națională au avut diferențe de cel puțin un punct față de nota inițială. Patru dintre ele au fost majorate, toate la limba română, iar una a fost micșorată, la limba germană maternă.

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Patru elevi din Sibiu au primit note mai mari cu un punct după contestaţii

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la limba română. Un elev de la Școala Gimnazială Loamneș a urcat de la 6,70 la 7,75, iar un elev de la Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș a ajuns de la 8,45 la 9,45.

Tot cu un punct au crescut și notele unor elevi de la Școala Gimnazială „Ioan Ban Dascălu” Poiana Sibiului, de la 7,65 la 8,65, și de la Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Mediaș, de la 7,30 la 8,30.

Alte două lucrări la limba română au fost majorate cu 0,95 puncte. Este vorba despre o notă de la Școala Gimnazială Apoldu de Sus, care a crescut de la 6,55 la 7,50, și una de la Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, modificată de la 6,75 la 7,70.

La matematică, diferențele au fost mai mici

La matematică, variațiile au fost mai reduse decât la limba română sau limba germană maternă. Cele mai mari creșteri au fost de 0,50 puncte: la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, unde o notă a urcat de la 5,45 la 5,95, și la Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, unde o lucrare a fost reevaluată de la 6,95 la 7,45.

Diferențe mai mari au fost înregistrate în special la disciplinele unde notarea presupune o componentă mai mare de interpretare, cum sunt limba română și limba germană maternă.

Rezultatele finale, stabilite după contestații, sunt cele luate în calcul pentru admiterea la liceu.

Completarea opțiunilor are loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pe 22 iulie.