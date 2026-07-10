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Poliţişti din Vrancea, eroi după ce au oprit un şofer care gonea pe șosea. Ce au găsit în mașină

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.07.2026, 08:24 | Modificat la 10.07.2026, 08:28

Doi poliţişti din Vrancea sunt eroi locali după ce au escortat un bărbat până la primul echipaj medical.

Fiul acestuia se afla în stare gravă după ce a fost înţepat de mai mai multe insecte, avea nevoie de ajutor urgent. Inițial, polițiștii au sesizat pe radar că șoferul conducea cu mult peste limita legală.

L-au tras pe dreapta şi atunci au înțeles că viaţa copilului depinde de ei. Aşa că au plecat antemergator până s-au întâlnit cu ambulanţa. Din fericire, acum, băiatul se simte bine.

Redactia Observator
Redactia Observator
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