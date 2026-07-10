Poliţişti din Vrancea, eroi după ce au oprit un şofer care gonea pe șosea. Ce au găsit în mașină

Doi poliţişti din Vrancea sunt eroi locali după ce au escortat un bărbat până la primul echipaj medical.

Fiul acestuia se afla în stare gravă după ce a fost înţepat de mai mai multe insecte, avea nevoie de ajutor urgent. Inițial, polițiștii au sesizat pe radar că șoferul conducea cu mult peste limita legală.

L-au tras pe dreapta şi atunci au înțeles că viaţa copilului depinde de ei. Aşa că au plecat antemergator până s-au întâlnit cu ambulanţa. Din fericire, acum, băiatul se simte bine.