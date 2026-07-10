Iadul pe pâmânt în Spania. Cel puţin 11 persoane au murit într-un incendiu devastator care a izbucnit aseară într-o zonă de pădure din regiunea Andaluzia. Peste 1.400 de persoane au fost evacuate.

Mai multe dintre victime au fost găsite în maşinile lor înghiţite de flăcări, iar aproximativ o mie de persoane au fost evacuate de urgenţă. Sute de pompieri şi echipe de intervenţie luptă pentru a opri dezastrul.

Mai multe drumuri au fost închise, iar localnicii au fost evacuaţi pe măsură ce incendiul se extindea. Aproximativ 50 de persoane au fost cazate într-un centru cultural.

Unitatea Militară pentru Situaţii de Urgenţă a Spaniei, mobilizată în cazul dezastrelor majore, urma să se alăture operaţiunilor de stingere în orele următoare.

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Preşedintele guvernului regional al Andaluziei, Juanma Moreno, a transmis condoleanţe familiilor victimelor şi a calificat situaţia drept „o tragedie”.

„Avem inimile grele şi suntem copleşiţi de durere”, a scris el pe platforma X.

Martorii, citaţi de presa spaniolă, spun că un cablu de la o linie de înaltă tensiune căzut a aprins vegetaţia uscată. Spania traversează de asemenea un val intens de căldură. Mai multe zone din Andaluzia fuseseră plasate sub cod portocaliu de caniculă.