După valul de ploi și vijelii, temperaturile urcă din nou. Cum arată prognoza pentru 9 iulie - 13 august 2026

La începutul săptămânii viitoare, vremea va deveni instabilă. Va ploua pe arii extinse și mai însemnat cantitativ în jumătatea de est a țării, în timp ce în vest și nord-vest precipitațiile vor fi deficitare. Vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp se pot depăși cantități de 15...25 litri/mp. Vântul va avea intensificări pe crestele montane, cu rafale de 60...80 km/h, dar și în restul zonelor. Vremea va fi ușor mai caldă în vest, dar mai răcoroasă în regiunile estice și sud-estice.

În săptămâna 13-20 iulie, valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, uşor mai scăzute în est şi sud-est, iar în rest apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a ţării, deficitar în vest şi nord-vest, iar în celelalte regiuni se va situa în jurul valorilor normale.

Pentru intervalul 20-27 iulie, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu posibilitatea unor valori uşor mai ridicate în vest şi uşor mai scăzute în sud-est. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de normal, existând posibilitatea unui uşor excedent în nordul şi estul teritoriului.

În săptămâna 27 iulie – 3 august, temperatura medie a aerului va avea valori peste cele normale în jumătatea vestică a ţării, în timp ce în restul regiunilor se va menţine, în general, în jurul mediilor climatologice. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile.

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În ultima săptămână analizată, 3-10 august, mediile valorilor termice vor depăşi normele specifice perioadei în cea mai mare parte a ţării, mai ales în vest şi nord-vest, cu excepţia regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în vest şi nord-vest, iar în restul ţării se vor situa în jurul mediilor climatologice.