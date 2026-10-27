De la ameninţări care pun în pericol securitatea naţională, la violenţe izbucnite din motive absurde. În Bacău, un loc de parcare a declanşat o bătaie care era să se termine tragic.

Totul ar fi pornit de la un loc de parcare în zona centrală a orașului, iar în scurt timp, o simplă dispută s-a transformat într-o scenă dramatică. Cei doi s-au luat la ceartă, iar spiritele s-au încins și aceștia au ajuns la bătaie.

În urma altercației, un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost grav rănit şi a intrat în stop cardiorespirator. La fața locului au intervenit trei echipaje de intervenție, un SMURD și două de la serviciul de ambulanță, dintre care unul și cu medic.

Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare și au încercat minute în șir să îl salveze pe bărbat. Din fericire, acesta a răspuns manevrelor și a fost transportat de urgență la spital.

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