Circulaţia pe Transalpina a fost închisă temporar, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. În zonă a nins, iar autorităşile au decis să închidă un sector.

Potrivit IPJ Gorj, măsura a fost luată începând cu ora 18:00, pe sectorul cuprins între kilometrul 34+800, în zona Rânca, și kilometrul 59+800, la Obârșia Lotrului.

Circulaţia pe Transalpina, închisă temporar

Din cauză că în zonă a nins, drumarii au ieşit cu două utilaje cu lamă și împrăștiind material antiderapant. Verificările au avut scopul de a identifica eventualii conducători auto surprinși de înrăutățirea vremii. Circulația pe acest tronson era permisă doar în intervalul orar 9:00–18:00, pe timpul nopții accesul fiind interzis tuturor categoriilor de autovehicule.

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În funcție de evoluția condițiilor meteorologice, autoritățile ar putea decide închiderea definitivă a Transalpinei.