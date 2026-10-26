Vremea de mâine 27 octombrie. Vijeliile şi frigul cuprind toată ţara. 5 judeţe, vizate de furtuni puternice

Vremea se răceşte în mare parte din ţară, iar ploile vor cuprinde mai multe regiuni, cu cele mai însemnate cantităţi de apă în sud şi sud-est. La munte, precipitaţiile se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini mari se va depune un nou strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări în estul ţării şi pe crestele montane, unde rafalele vor depăşi 70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 17 grade Celsius.

Vremea la noapte

La noapte, în vest și sud-vest vor fi înnorări temporare, însă în restul țării nebulozitatea va persista. Va ploua în Maramureș, Transilvania, Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei, local în Moldova și în Crișana și pe spații mici în celelalte regiuni, iar în zona montană înaltă vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte cantitățile de apă vor depăși izolat 10 l/mp, la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zăpadă de 1...3 cm, iar mai ales în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali de 6...10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vest și est cu viteze de 40...50 km/h, precum și pe crestele montane unde rafalele vor depăși 60...70 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 2 și 12 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Harta temperaturi România

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Vremea de mâine 27 octombrie în ţară

În sudul, estul și centrul țării vremea va fi rece și predominant închisă. Temporar va ploua în Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp, iar în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu vor fi de 20...30 l/mp și izolat de 40 l/mp.La altitudini de peste 1700 m vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 3...5 cm. În restul teritoriului nu vor fi variații termice semnificative, înnorările vor fi temporare și ploile pe spații mici. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în estul Munteniei unde vor fi viteze de 50...70 km/h, dar temporar și în sudul și centrul Moldovei și în Dobrogea (40...50 km/h), iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 60...70 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 7 grade în estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 14 grade. Izolat dimineața și pe arii restrânse noaptea va fi ceață.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, cerul va fi noros, temporar va ploua, iar pe parcursul întregului interval se pot acumula cantități de apă în general de 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 8 grade.

La Cluj, vremea se menţine închisă, cu ploi slabe anunţate pe toată durata zilei. Temperaturile maxime vor atinge 11 grade, iar vântul va sufla slab şi izolat.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 octombrie la munte

Cerul va avea înnorări în general persistente în Carpații Meridionali și Orientali, unde temporar se vor semnala precipitații sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1700 m sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 3...5 cm. Pe alocuri vor fi posibile cantități de peste 20...30 l/mp. În rest, înnorările vor fi temporare și precipitațiile vor fi pe spații mici. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona înaltă, unde rafalele vor depăși 60...70 km/h. Valorile termice vor continua să scadă în cea mai mare parte a zonei montane și se vor situa sub cele specifice datei.