Satul cu 400 de locuitori unde o casă cu grădină costă doar 12.000 de lei. Românii au început deja să cumpere

Casele cu grădină se vând la preţuri extrem de mici într-un sat din apropierea României, unde o locuinţă poate fi cumpărată cu doar 11.650 de lei. Localitatea, înconjurată de păduri şi terenuri agricole, a început să atragă inclusiv cumpărători străini, printre care şi români. Preţurile sunt atât de scăzute încât o casă întreagă ajunge să coste cât chiria pe o singură lună în alte zone ale ţării.

Case cu teren de 3.000 mp se vând cu 12.000 de lei într-un sat de lângă România - Hello Videk via social media

Ujiraz, un sat cu aproximativ 400-500 de locuitori din judeţul Hajdu-Bihar, este localitatea cu cele mai ieftine locuinţe din această regiune a Ungariei. Potrivit celor mai recente date ale platformei imobiliare ingatlan.com, preţul mediu pe metru pătrat este de doar 250 de lei, un nivel greu de imaginat pentru piaţa actuală.

În condiţiile în care preţurile locuinţelor au crescut considerabil, posibilitatea de a cumpăra o casă întreagă la echivalentul unei chirii lunare sau al unei rate la bancă pare greu de crezut. Cu toate acestea, satul Ujiraz reprezintă o excepţie de la tendinţele de pe piaţa imobiliară din Ungaria, scrie Hello Videk.

Case cumpărate cu 12.000 de lei

Preţurile neobişnuit de mici sunt confirmate şi de localnici. Un bărbat care lucrează în Austria, dar vine des prin sat, a povestit că astfel de oferte sunt cât se poate de reale.

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Bărbatul a cumpărat în trecut două proprietăţi în Ujiraz, una cu aproximativ 11.650 de lei, iar cealaltă cu aproximativ 19.000 de lei.

Locuinţele nu era însă clădiri abandonate, lipsite de utilităţi. Ambele aveau apă, gaz şi electricitate, iar una dintre case dispunea şi de un teren de 3.000 mp.

Totuşi, pentru ca imobilele să ajungă într-o stare confortabilă şi să poată fi locuite, a fost nevoie de lucrări de renovare. Potrivit bărbatului, costurile acestora s-au ridicat la aproximativ 87.000 de lei.

Românii şi germanii au început să cumpere proprietăţi în sat

Preţurile reduse şi posibilitatea unui trai liniştit fac Ujiraz să devină tot mai atractiv pentru cei care îşi doresc o locuinţă proprie, departe de agitaţia marilor oraşe.

Deşi satul s-a confruntat cu plecarea unor locuitori, în ultima perioadă a devenit tot mai frecvent şi fenomenul întoarcerii celor care au părăsit localitatea.

În acelaşi timp, proprietăţile ieftine au atras atenţia cumpărătorilor din străinătate. Printre cei care au descoperit localitatea se numără şi cetăţeni români şi germani.