Iarna şi-ar putea intra mai repede în graţii decât ne-am aştepta, mai ales în unele staţiuni montane din ţară. O prognoză EaseWeather anunţă ninsori timp de 15 zile consecutive într-un oraș din România. Meteorologii spun că temperaturile ar urma să scadă treptat, iar spre sfârșitul lunii noiembrie ar putea ajunge la pragul înghețului.

Prognoza meteo pentru iarnă. Orașul din România în care va ninge 15 zile la rând - Shutterstock

La Predeal, meteorologii anunţă deja temperaturi specifice iernii din a doua parte a lunii noiembrie. Potrivit estimărilor afișate de EaseWeather, în stațiunea montană sunt indicate condiții de ninsoare în fiecare zi, în intervalul 16-30 noiembrie.

Dacă prognoza se va confirma, turiștii care ajung în această perioadă la munte ar putea beneficia de peisaje de iarnă încă dinaintea începerii oficiale a sezonului rece.

Când ar putea începe ninsorile

Conform datelor publicate de EaseWeather, primele două săptămâni din noiembrie ar urma să fie caracterizate de o vreme schimbătoare, cu înnorări, precipitații și temperaturi care pot atinge 10 grade Celsius.

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Situația s-ar putea schimba după jumătatea lunii, când prognoza indică apariția ninsorilor. Începând cu 16 noiembrie, simbolurile asociate precipitațiilor sub formă de zăpadă apar pentru fiecare dintre cele 15 zile rămase până la sfârșitul lunii.

Pentru 16 noiembrie este indicată o temperatură de 6 grade Celsius, urmată de 9 grade pe 17 noiembrie. Ulterior, valorile ar urma să scadă la 5 grade pe 18 noiembrie și la numai 2 grade pe 19 noiembrie. Pe 20 noiembrie, temperatura afișată revine la 6 grade Celsius, semn că vremea ar putea avea variații importante chiar și în intervalul în care sunt prognozate ninsori.

Temperaturi apropiate de zero grade la sfârșitul lunii noiembrie

Ultima parte a lunii ar putea aduce o răcire mai accentuată în zonă. Potrivit estimărilor, pe 22 noiembrie sunt indicate 5 grade Celsius la Predeal, iar pe 23 noiembrie, 3 grade. Pentru perioada 24-26 noiembrie, valorile afișate se mențin în jurul a 4 grade Celsius.

Cea mai scăzută temperatură din intervalul analizat apare pe 27 noiembrie, când termometrele ar urma să indice 0 grade Celsius. Nici ultimele zile ale lunii nu ar aduce o încălzire semnificativă. Prognoza arată 3 grade pe 28 noiembrie și câte 2 grade Celsius pe 29 și 30 noiembrie.

Aceste condiții ar putea favoriza apariția zăpezii, în special în zonele situate la altitudini mai mari.

Vremea în Sinaia și Azuga

O eventuală răcire a vremii ar putea influența și celelalte stațiuni de pe Valea Prahovei, printre care Sinaia și Azuga.

În zonele montane, condițiile meteorologice se pot modifica rapid, iar diferențele de altitudine pot face ca în unele locuri să ningă, în timp ce în altele precipitațiile să fie sub formă de ploaie sau lapoviță.

Pentru șoferii care intenționează să ajungă la munte în a doua jumătate a lunii noiembrie, meteorologii avertizează: vremea ar putea aduce dificultăți de circulație, mai ales în cazul apariției poleiului sau a depunerilor de zăpadă.