Loredana a venit din Cluj. Pentru două săptămâni şi-a mutat biroul pe plajă.

"Zilele acestea la mare au fost foarte pline. Cred că duminică nu am avut loc nici de şezlong. Am venit la 9 şi am prins loc în rândul 5. Eu şi lucrez aici, de pe telefon, de pe laptop. Vibe-ul de la mare e senzational", a povestit Loredana.

Atât de senzaţional încât unii nu mai vor să plece.

A fost un weekend prelungit plin la malul mării. Hotelierii şi administartorii plajelor nu se aşteptau să aibă atât de multe cereri. Unii turişti spun că şi-au prelungit în continuarea vacanţa, cel puţin până la sfârşitul săptămânii.

"Am venit vineri, a fost super frumos la mare. Liniştitor, cam scump. 1.000 de lei pe zi de familie", a povestit un tursit.

De săptămâna viitoare, tarifele se vor majora

"Am profitat de vacanţa copiilor şi de mini weekendul de Sânziene. Stăm până sâmbătă, 9 zile. Doar cazarea 4.500 de lei", au explicat alți turiști.

Administratorii înceracă să-i țină pe turişti cât mai mult pe plajă.

Peste 80 de mii de turişti au fost de Rusalii pe litoral. Mult mai mulți decât se așteptau hotelierii.

De rusalii, turiştii au prins preţurile din programul "litoralul pentru toţi". De săptămâna viitoare, tarifele se vor majora.

"Următoarea perioadă este plină. luna iunie este deja ocupată. Preţuirile sunt încă mici. În momentul acesta camera porneşte de la 320 de lei pe noapte cu mic dejun inclus, de la 1 iulie vor mai creşte cu aproximativ 10%, până pe 11 iulie când va fi o nouă mărire", spune Oana Tănase, manager hotel.

Minivacanţa a fost aglomerată şi pentru poliţişti. 300 de agenţi au fost pe teren şi 550 de jandarmi. Iar la vămi a fost un du-te vino continuu.

Si mai multi romani au plecat la bulgari in vacanta, 182 de mii de oameni au ieşit din ţară prin cele 5 puncte de trecere din judeţul Constanţa, iar 100 de mii doar pe la Vama Veche.

