Exercițiu militar de amploare în Marea Neagră și pe Dunăre. Peste 2.500 de militari din 13 țări participă, în aceste zile, la Sea Shield 2026, cel mai mare antrenament naval organizat de România în acest an. Nave de război, aeronave și sisteme fără pilot sunt mobilizate în scenarii cât se poate de apropiate de realitate. Militarii spun că miza este esențială: securitatea regiunii și reacția rapidă în fața unor amenințări reale.

Timp de două săptămâni, militari români și aliați NATO participă la scenarii complexe, de la deminare până la protejarea infrastructurii critice.

"Faptul că reușim în România să aducem parteneri pentru a face un astfel de exercițiu este o dovadă de încredere generată de România în fața partenerilor internaționali" a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță.

Zeci de nave, aeronave și, în premieră, sisteme fără pilot, pentru colectarea informațiilor în timp real, sunt mobilizate pentru exercițiile care acoperă toate mediile de acțiune – de la subacvatic până la aerian.

Articolul continuă după reclamă

"Prima săptămână o dedicăm activităților de instruire în cadrul național, iar săptămâna a doua activităților de instruire în cadru multinațional. [...] Este important să ne instruim împreună, dezvoltăm scenariile, sunt foarte aproape de realitate" a spus comandantul Seashield, Nicu Chirea.

Pe Dunăre se simulează respinderea unui posibil atac

În paralel, pe Dunăre, forțele fluviale simulează respingerea unui posibil atac.

"Am încercat să creăm un cadru cât mai apropiat de situațiile reale din zona de responsabilitate a flotilei fluviale, nu numai pentru a ne ridica nivelul de pregătire, dar și pentru a demonstra populației civile că sunt în siguranță" a explicat comandantul unei flotile, Fănel Rădulescu.

Unul dintre cele mai importante scenarii vizează protejarea platformelor de extracție din Marea Neagră, considerate obiective strategice.

"Orice exercițiu în care militarii români împărtășesc experiența pe care ei au obținut-o, beneficiază de experiența obținută de partenerii care participă la un astfel de exercițiu, este un câștig în profesionalizarea suplimentară a Forțelor Navale Române" a mai spus ministrul Apărării, Radu Miruță.

Printre statele care participă la antrenamente se numără Statele Unite, Franța, Germania sau Turcia.

Lucian Florea

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰