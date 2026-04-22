Circulația metroului pe Magistrala 4 a fost întreruptă temporar miercuri după-amiază, după ce o bucată din tavanul tunelului s-a desprins între stațiile 1 Mai și Jiului. Incidentul, anunțat de Metrorex, nu a pus în pericol călătorii sau trenurile, însă a dat peste cap circulația în zonă, echipele intervenind pentru remedierea situației și reluarea traficului în condiții normale.

Circulație întreruptă la metrou, după ce o bucată de tavan a căzut în tunel pe Magistrala 4

Metrorex informează că miercuri, începând cu ora 15:30, circulația trenurilor de metrou a fost întreruptă temporar pe Magistrala 4 între stațiile 1 Mai - Jiului, ca urmare a desprinderii unei bucăți din tavanul tunelului de metrou.

"Menționăm că evenimentul nu a afectat trenurile sau călătorii. La acest moment, echipele Metrorex acționează pentru remedierea situației și reluarea circulației în condițiile graficului de circulație aprobat. (...) Revenim cu informații la momentul reluării în condiții normale a circulației. Prezentăm scuze publicului călător pentru disconfortul creat", a transmis Metrorex.

Circulaţia a fost reluată în nurul orei 17.30.

Pe Magistrala 4 se circulă atât între stațiile Gara de Nord 2-1 Mai și retur, cât și între stațiile Jiului - Străulești și retur. Călătorii sunt informați prin instalațiile de sonorizare din stații și trenuri.

