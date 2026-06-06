Incendiu la un apartament din oraşul Aninoasa: 15 locatari s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara într-un apartament aflat la etajul 4 al unui bloc din cartierul Iscroni, orașul Aninoasa. Proprietara locuinței a fost salvată de pompieri din apartamentul cuprins de flăcări, dar a refuzat transportul la spital. Alți 15 locatari s-au autoevacuat, iar echipajele ISU au reușit să salveze și două pisici.

La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, autoscara mecanică şi o ambulanţă SMURD. De asemenea, în sprijinul echipajelor ISU au fost solicitate un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean precum şi echipe ale furnizorilor de electricitate şi gaze naturale, anunţă ISU.

Potrivit autorităţilor, la sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta la o cameră a apartamentului, cu degajări mari de fum atât la nivelul 4 al imobilului, cât şi la cele inferioare, iar 15 locatari s-au autoevacuat.

Incendiul a afectat 35 de metri pătrați

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"Imediat, au fost constituite echipaje de căutare - salvare, care au acţionat pentru identificarea eventualelor victime. În apartamentul cuprins de flăcări, pompierii au găsit o femeie, care nu a reuşit să părăsească încăperea. Aceasta a fost extrasă din zona de pericol şi predată echipajelor medicale pentru evaluare. Ulterior, femeia a refuzat transportul la spital", se arată în comunicat.

Totodată, echipajele ISU au salvat două pisici, una din locuinţa afectată de foc, iar cealaltă, dintr-un apartament de la etajul 2. ”Concomitent cu misiunea de salvare, pompierii au acţionat pentru localizarea şi stingerea incendiului. Suprafaţa afectată de foc este de aproximativ 35 de metri pătraţi”, precizează ISU.

Echipajele operative intervin la această oră pentru înlăturarea efectelor negative înregistrate în urma evenimentului. Cauza probabilă de producere a incendiului urmează să fie stabilită.