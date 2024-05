Video Crima din Crângaşi, produsă din cauza unui Like dat pe Facebook. Victima încercase să îşi apere fiicele vitrege

Crimă oribilă în Capitală de la un like pe Facebook! Victima este un bărbat de 46 de ani care a vrut să-şi apere fiicele. A sfârşit omorât în bătaie cu bâtele de doi tineri, sub privirile a zeci de oameni, mijlocul unui bulvard aglomerat. Unul din criminali e minor, are doar 16 ani şi este luptător MMA. Scenele şocante au fost surprinse de camere, iar procurorii spun că vor lăsa traume martorilor care au asistat la omor.