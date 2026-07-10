Momentul în care alpiniștii și mascaţii pătrund într-un apartament din Sectorul 6 pentru a salva o femeie

Intervenţie în forţă a mascaţilor din Capitală. Trupele speciale şi alpiniştii SIAS au escaladat un bloc din Sectorul 6 şi au spart uşa şi fereastra unui apartament pentru a salva o femeie de 56 de ani care ameninţa că se va sinucide.

Femeia a fost salvată după o intervenţie de amploare a autorităţilor. Aceasta se baricadase în apartament cu partenerul ei de 53 de ani şi ameninţa că se va sinucide, dacă bărbatul va încerca să plece.

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Totul a început joi, când femeia a avut o cădere nervoasă. Potrivit informațiilor Observator, a devenit violentă cu partenerul de viaţă, apoi l-a ameninţat că se va sinucide dacă va pleca din casă. Cel care a alertat autoritățile a fost fratele bărbatului.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție: polițiști, negociatori, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), echipe de alpiniști din cadrul SIAS și ISU, precum și echipaje medicale.

Pe tot parcursul intervenției s-a purtat un dialog permanent cu femeia. Ea era lângă ușa, dar nu voia să deschidă și nici nu-l lăsa pe concubin să iasă din casă. Amenința că se omoară dacă deschide el ușa.

În momentul oportun, mascaţii şi alpiniştii au pătruns în locuință concomitent, pe geam și pe ușă. Persoana a fost preluată în siguranță și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Femeia și partenerul ei locuiesc la aceeași adresă de aproximativ 20 de ani. Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Ce spun oamenii legii

Intervenția promptă și coordonată a polițiștilor Capitalei a condus la salvarea unei femei aflate într-o situație de risc și la înlăturarea unui pericol care punea în pericol siguranța persoanelor aflate în locuință.

Operațiunea, desfășurată în Sectorul 6 al Capitalei, a implicat efective din mai multe structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Ieri, 9 iulie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 21 Poliție au intervenit de urgență în urma unei sesizări formulate de un bărbat, care a anunțat că fratele său se află în locuință împreună cu concubina sa, existând suspiciunea unei situații de risc.

Echipajele de poliție s-au deplasat cu operativitate la adresa indicată, constatând că apartamentul este situat la etajul 7 al unui imobil cu 10 niveluri. În timpul primelor verificări, femeia a amenințat că, în cazul în care polițiștii se apropie, își va face rău.

Având în vedere gravitatea situației și riscul existent pentru persoanele aflate în locuință, pentru gestionarea în siguranță a evenimentului au fost mobilizate structuri specializate, respectiv negociatori și echipa de asalt din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), echipa de alpiniști din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS), precum și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF).

Pe parcursul intervenției, negociatorul a menținut dialogul cu cele două persoane din locuință, însă acestea au refuzat să deschidă ușa apartamentului.

Pentru protejarea vieții și înlăturarea stării de pericol, la momentul oportun s-a dispus pătrunderea simultană în apartament, prin spargerea ușii de către echipa de asalt SAS și prin acces pe fereastră realizat de alpiniștii SIAS și ISU.

Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar femeia, în vârstă de 56 de ani, a fost preluată de polițiști și transportată la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru evaluare de specialitate.

Concubinul acesteia, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la sediul Secției 21 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt. Intervenția s-a încheiat fără ca persoanele implicate să sufere vătămări.

Din verificările efectuate până în acest moment a rezultat că între cei doi nu exista un istoric de violență, iar femeia nu a fost victima vreunei agresiuni sau amenințări din partea concubinului. Totodată, datele obținute până în prezent indică faptul că amenințările privind suicidul nu au fost generate de acțiunile acestuia.

Cercetările sunt continuate din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și dispunerii măsurilor legale.

Poliția Capitalei reamintește că orice sesizare privind persoane aflate în situații de risc trebuie anunțată de îndată la 112, intervenția rapidă a autorităților fiind esențială pentru protejarea vieții și a integrității persoanelor implicate.