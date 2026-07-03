Canabis crescut în solariu. Polițiștii şi procurorii din Neamţ au descoperit un adevărat laborator de droguri în curtea unui localnic din Dragomireşti.

Ajutat de încă o persoană, acesta amenajase o adevărată cultură. Plantele aflate în diverse etape de creștere erau grupate pe rânduri şi irigate individual, iar în interiorul solariului a fost descoperit un termostat care controla temperatura și umiditatea din interior. Proprietarul amenajase şi un bazin de apă cu o capacitate de aproximativ 10.000 de litri pentru sistemul de irigare.

În aceeași curte, într-o anexă, a fost descoperit şi un spațiu amenajat pentru prelucrarea, uscarea, porționarea și ambalarea canabisului. Vorbim despre tone de masă verde cultivată şi sute de kilograme în proces de prelucrare. În timpul percheziţiei poliţiştii au găsit inclusiv canabis congelat şi cântare de mare precizie. Cele două persoane au fost reţinute.