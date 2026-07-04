Operaţiune ca în filme, în Braşov. Doi tineri care vindeau droguri de mare risc au apelat la o măsură disperată, în clipa în care s-au trezit cu poliţiştii la uşă.

În momentul în care procurorii şi poliţiştii au intrat în locuinţa celor doi suspecţi, unul dintre ei a încercat să scape de substanţele interzise aruncându-le pe geam. Anchetatorilor nu le-a scăpat acest lucru şi au continuat percheziţiile în urma cărora au ridicat mai multe sume de bani şi 60 de folii de substanţe psihoactive, catalogate ca fiind droguri de mare risc.

Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi suspecţi au început să vândă droguri din luna februarie în municipiul Braşov, iar investigaţiile au început când doi dintre consumatorii care cumpărau droguri de la ei au ajuns la spital în stare gravă. Suspecţii au fost reţinuţi şi au fost prezentaţi în faţa unui judecător de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă.

Sunt acum cercetaţi într-un dosar penal de trafic de droguri de mare risc.