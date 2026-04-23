Covrigii viitorului nu mai sunt doar cu mac sau susan, ci… cu făină de greiere. Iar pâinea vine "îmbogățită" cu betacaroten și culturi speciale de drojdii sau mucegaiuri. Nu e SF, ci meniul gândit de studenți pentru farfuria de mâine: mai multă proteină, mai mulți antioxidanți și promisiunea unei tinereți la nivel celular. Ideile au ajuns deja pe masa specialiștilor, într-o dezbatere internațională.

Covrigii viitorului sunt plini de proteină şi buni pentru sănătate. Un paradox, dacă ascultăm sfaturile nutriţioniştilor de astăzi. Dar studenţii de la Facultatea de Inginierie a Sistemelor Biotehnice vin cu altă idee. Greierii sunt soluţia din reteţă. "Făina de greiere este unul din alimentele de bază are un aport de proteină cu 60-70% mai mare în comparaţie cu făina normală şi carnea de pui. Este bogată în vitamina B12, omega 3, omega 6. Diferenţa nu este foarte mare faţă de covrigi clasici", a declarat Andrei Radu, student anul 1 la Ingineria Produselor Alimentare.

Farfuria viitorului nu înseamnă doar ingrediente neobișnuite, ci și tehnologie la fiecare pas

Drojdii, mucegaiuri şi ciuperci speciale transformă pâinea într-una miraculoasă pentru organism. Farfuria viitorului nu înseamnă doar ingrediente neobișnuite, ci și tehnologie la fiecare pas. De la câmp, până în raft. "Farfuria viitorului are în spate mult tehnologie. Tehnologie care să ajute agricultura, de unde să avem produse ecologice, foarte bune din punct de vedere calitativ. Avem o mulţime de senzori şi de tehnologie şi inteligenţă artificală care compară, măsoară, ia decizi inteligenta artificială astfel încât să ajute planta, să ajute cultura", a declarat Mihnea Costoiu, rector Politehnica Bucuresti.

Articolul continuă după reclamă

"Încercăm să comunicam corect aceste modificări legislative. Aşa cum am disuctat de fiecare dată în campania 'Ce ne puneti in mancare?' şi de data aceasta ne focusăm asupra siguranţei consumatorului, încercăm să găsim soluţii în aşa fel încât produsul alimentar de la raf să fie sănătos şi sigur", a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA. Echipa Observator a participat la conferinţa "Food you trust", unde jurnalista Mădălina Iacob a vorbit studenţilor şi autorităţilor despre impactul campaniei "Ce ne puneţi în mâncare în industria alimentară".

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰