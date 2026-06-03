Generalii din fruntea Armatei Române pregătesc strategia de apărare. Din păcate nu vorbim despre apărarea ţării, ci despre apărarea lor, în instanţă. Mai ţineţi minte drona care a rănit o mamă şi pe fiul ei, la Galaţi? Ei bine, drona aceea l-a salvat, pentru câteva zile pe Vlad Gheorghiţă, general cu mai multe stele decât eroii din războaiele mondiale, şeful Statului Major al Apărării, de audierile de la DNA.

Dosarul cu fiicele de generali era început încă din anul trecut. Pe schema Gheorghiţă, Berdilă, Şomordolea, fiica acestuia din urmă, dar şi fata unui alt general ar fi beneficiat de locuri la fără taxă la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Nu că taţii lor nu ar fi avut să dea un salariu mediu pe economie pe an. Dar, locurile la fără taxă le asigurau fetelor o carieră militară.

Vineri domnul general Vlad Gheoghiţă urma să fie audiat la DNA. Doar că a fost reţinut de problema de la Galaţi şi de un CSAT care a părut peste noapte. Povestea e departe de a se fi încheiat. Miercuri au fost noi audieri. Chiar fiica unui dintre generali, dar şi alţi studenţi au ajuns la DNA.

Procurorii militari au decis să extindă ancheta și să analizeze mai atent și beneficiarii acestui dosar.

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Este vorba despre studenții care ar fi beneficiat de schema pusă la cale de conducerea universității respective, dar și de unii șefi din Armata Română. Printre persoanele chemate la audieri la Parchetul Anticorupție se numără și fiica unui general din MApN. Alături de aceasta, au fost audiați și alți studenți care ar fi beneficiat de acest ajutor.

Mecanismul de fraudare era unul relativ simplu. Conducerea universității solicita aprobarea unor locuri suplimentare la admitere pentru anumite persoane, cu acordul unor responsabili din MApN. Potrivit procurorilor, aceste locuri ar fi fost rezervate unor persoane apropiate acestora.

Miza schemei nu era doar admiterea la universitate, ci și pregătirea beneficiarilor pentru ocuparea unor funcții în cadrul Ministerului Apărării, ulterior finalizării studiilor.