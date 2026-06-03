Ministrul Apărării, după ce șeful Armatei a fost pus sub acuzare de DNA: Este o situaţie neplăcută
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a precizat, marţi, că l-a informat pe preşedintele Nicuşor Dan despre cazul şefului Statului Major al Apărării, Vlad Gheorghiţă, cercetat de DNA într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcţiei.
''Este o situaţie neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză împreună cu domnul preşedinte, pe care l-am informat despre această situaţie, cel mai probabil în perioada următoare. (...) Când am aflat despre această situaţie, l-am informat pe domnul preşedinte, este, evident, comandantul suprem al Armatei Române'', a spus Miruţă, la Antena 3 CNN.
Acesta a arătat că este nevoie de o analiză asupra situaţiei actuale.
''Noi nu interferăm cu ce face justiţia, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum şi această analiză trebuie să fie făcută, în perspectiva mea, coordonată de preşedintele României, care probabil că va analiza această situaţie şi dacă va cere informaţii suplimentare de la noi, tot ceea ce vom avea la dispoziţie vom pune'', a transmis Radu Miruţă.
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcţiei, pentru că ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, astfel încât 20 de candidaţi nu au mai plătit taxă, trei dintre aceştia urmând să intre în MApN după absolvire.
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