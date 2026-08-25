Cutremur de 4,4 în zona seismică Vrancea-Buzău, marți dimineață. Anunțul INCDFP
Cutremur de 4,4 în zona seismică Vrancea-Buzău, marți dimineață. Anunțul INCDFP - Captură foto/ INCDFP
Un cutremur moderat, cu magnitudinea de 4,4, s-a înregistrat marți dimineață în zona seismică Vrancea-Buzău.
În ziua de 25 August 2026, la ora 04:56:39 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea- Buzău un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 145.2 km, anunţă Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 57km S de Focşani, 57km SE de Sfântu-Gheorghe, 62km S de Buzău, 65km E de Braşov, 83km NE de Ploieşti.
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