Când avem o problemă, mai găsim pe cineva care să ne ajute: un prieten, poate un vecin. La Salvamont, însă, nu prea ai de unde să mai scoţi oameni. Pentru că salvatorii sunt tot mai puţini, iar apelurile de urgenţă se înmulţesc. În România, opt din zece posturi de salvamont sunt neocupate. Aşa că unii ajung să muncească până la epuizare, iar alţii depind de ajutorul voluntarilor. Oamenii care urcă pe munte trebuie salvaţi, indiferent de câţi salvatori sunt disponibili.

"Echipa de prim răspuns a ajuns în Bucegi la victimă. I-a acordat primul ajutor. Solicită sprijin din partea voastră.", transmit salvamontiştii.

Mai puțin de 18 la sută. Aceasta este acoperirea medie cu personal, în structurile românești Salvamont. Legal, o formație de intervenție trebuie să aibă cel puțin șase membri angajați. Şi ca toate cele 24 de ore din zi să fie acoperite, e nevoie de minim 30 de salvatori angajați, la o formație.

La ora actuală însă, în toată țara există doar 350 de salvamontiști salariaţi.

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"Efectiv chemăm oameni de acasă. Aceştia vin în limita disponibilităţilor. Ne bucurăm în clipa în care reuşim să asigurăm echipa de prim răspuns şi apoi echipele de sprijin.", explică Sabin Cornoiu, președinte ANSMR.

În judeţul Braşov, situaţia e şi mai gravă decât la nivel naţional. Sunt doar 17 salvatori montani atestaţi şi angajaţi, iar acoperirea cu personal este de, atenţie, doar 17%.

"Orice persoană care este voluntar în cadrul serviciului este un ajutor în plus. Ne ajută să facem ceea ce trebuie să facem.", precizează Radu Bulgărea, salvamontist.

Competiția de alergare desfășurată în luna mai a acestui an, unde 20 de persoane au fost rănite aproape simultan, a fost unul din momentele în care, fără voluntari, victimele ar fi ajuns pe o listă de așteptare.

"A fost dezastru, deci nu ştiai unde să te împarţi. Plecau oameni spre cazuri care veneau prin 112 şi auzeai efectiv pe potecă ajutor, ajutor, am căzut în râpă, nu ştiu unde sunt. Fiind ceaţă, vremea cum a fost destul de urâtă a fost dificil.", spune Vlad Adămuță, șef Formație Salvamont Râșnov.

"Problema este că tinerii nu mai sunt atraşi de această meserie. Salarizare, în primul rând, ar trebui găsită o soluţie pentru salarizare unitară.", spune Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov.

Un salvamontist din România câștigă, în funcție de experiență, între trei și șase mii de lei pe lună.