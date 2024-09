Flancat de mascaţi şi încătuşat cu mâinile la spate, ca un infractor deosebit de periculos, principalul suspect cazul uciderii doctoritei stomatolog din Brăila, a fost dus din nou în faţa anchetatorilor. Procurorii au strans noi probe şi au reuşit să afle motivele care l-au determinat să o ucidă. "A intrat în cabinetul medicului înarmat cu un cuţit prin violarea sediului profesional, prin violenţă extremă a sustras cardul şi telefonul victimei. Telefonul mobil nu a fost găsit, în schimb, a fost identificat lângă domiciliul inculpatului cu o precizie de câţiva metri exact la ora la care el mergea acasă", declarat procurorul de caz.

Criminalul a şi folosit cardul doctoritei, a scos chiar bani de pe el, au descoperit procurorii. A mers în oraşul Galaţi la mai multe bancomate si a incercat de 10 ori sa scoata diferite sume. Nu a reuşit decât de 2 ori din cauza fondurilor insuficinte.

Individul a constestat toate probele si sustine in continuare ca este nevinovat. Soţul femeii cere o confruntare cu criminalul, crede că doar aşa l-ar putea determina să mărturisească fapta.

Vezi și

Suspectul îşi menţine poziţie de nevinovat

"Ar fi scos o sumă de bani de pe un card bancar ilegal e vorba de sume mici. Spune clar că nu am lovit eu, mă consider nevinovat, aceeaşi poziţie are clientul meu urmând să avem o discuţie şi cu declaraţia completă. Am hotărât de comun acord să programăm această declaraţie deoarece dosarul conţine un număr de aproape o mie de pagini", declară avocata dentistei.

Marina Gavril, doctoriţa stomatolog în vârstă de 41 de ani, originară din Republica Moldova, a fost găsită moartă în propriul cabinet la mijlocul lunii iulie. Anchetatorii spun că bărbatul care a ucis-o pe doctoriţă ar fi avut un plan minuţios şi a ascuns cu atentie urmele, şi-a schimbat hainele şi a avut trasee care să-i inducă în eroare pe poliţişti. Ar fi intrat peste doctoriţă înarmat cu un cuţit şi cu o violenţă extremă i-a luat cardul, telefonul şi apoi viaţa.

Individul acuzat de crimă are 39 de ani, este din Brăila şi are antencedente penale. A comis mai multe infracţiuni cu violenţă în Germania şi Franţa şi fusese eliberat în martie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ...

Întrebarea zilei Aţi dus flori sau alte cadouri în prima zi de şcoală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰