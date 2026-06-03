Unii turişti vor cameră cu vedere la mare. Alţii merg direct cu maşina până în valuri.

În staţiunea Olimp de pe litoral, doi bărbaţi, de 46 şi 51 de ani, au ajuns cu maşinile pe plajă, într-o zonă unde accesul era, evident, interzis.

Una dintre ele a fost surprinsă chiar la marginea apei, cu roţile scăldate în apa mării. Imaginile au atras imediat atenţia turiştilor, dar şi a poliţiştilor.

Şi, cum era de aşteptat, excursia neobişnuită s-a încheiat cu un avertisment.

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