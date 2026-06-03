Video Doi bărbaţi au ajuns cu maşinile pe nisip, la Olimp, iar unul a oprit chiar în valuri

Unii turişti vor cameră cu vedere la mare. Alţii merg direct cu maşina până în valuri. 

de Redactia Observator

la 03.06.2026 , 07:29
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În staţiunea Olimp de pe litoral, doi bărbaţi, de 46 şi 51 de ani, au ajuns cu maşinile pe plajă, într-o zonă unde accesul era, evident, interzis.

Una dintre ele a fost surprinsă chiar la marginea apei, cu roţile scăldate în apa mării. Imaginile au atras imediat atenţia turiştilor, dar şi a poliţiştilor. 

Şi, cum era de aşteptat, excursia neobişnuită s-a încheiat cu un avertisment.

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Redactia Observator
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