Maşini unicat, de milioane de euro, au transformat astăzi un domeniu viticol de lângă Ploieşti într-un adevărat garaj în aer liber al miliardarilor. Vedeta expoziţiei ad-hoc a fost Tuatara Aggressor, singurul exemplar de acest fel din lume, un hyper-car de 3 milioane de dolari. Desigur, nu a fost singura bijuterie pe patru roţi de acolo. Unele dintre exponate sunt atât de rare, încât nu este suficient să ai bani să ţi le cumperi, mai trebuie şi ca producătorul să te aleagă pe tine, ca să devii proprietarul uneia.

SSC Tuatara Aggressor este un exemplar unic, adus din Statele Unite, care dezvoltă peste 2.200 de cai-putere. Pe circuit poate depăși cu usurinta 400 de kilometri pe oră. Practic, este o mașină de curse construită pentru garajul unui miliardar. Si eu am ocazia sa stau la volan.

Mașinile care i-au lăsat fără cuvinte pe „The Stig” și Dorian Popa

Maşina l-a făcut curios chiar şi pe omul care a testat, la limită, unele dintre cele mai puternice automobile construite vreodată. Ben Collins, pilotul cunoscut în întreaga lume drept "The Stig" făcut celebru de emisiunea Top Gear, a venit în România special pentru acest eveniment. Şi a vrut să vadă ce se ascunde sub capota unui monstru care costă 3,2 milioane de dolari.

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"Arată ca o navă spaţială, mă uit la cât de mari sunt piesele. Să asamblezi toate piesele acestea, într-adevăr arată ca o navă spaţială. Sunt intrigat de puterea pe care o dezvoltă", a spus Ben Collins.

Şi nici măcar nu este cea mai scumpă maşină de la expoziţie. Exemplarele rare au continuat să apară, unul după altul. Printre ele, un Koenigsegg Jesko botezat "Ghost of Le Mans", adus în România de un colecţionar elveţian. Configuraţia unică şi povestea sa au împins valoarea maşinii la aproximativ cinci milioane de euro.

"Am văzut multe mașini despre care nici nu știam că există. E ceva spectaculos, nu am mai văzut în România. Aș visa să am mai multe, îmi doresc, sper să ajungem la nivelul acela". "Sunt maşini aici care nu vin la Monaco, dacă ai fost la Monaco erai sărac şi nu-mi vine să cred că e la noi în România, în Ploieşti şi mi se pare extraordinar", au spus oamenii.

Maşinile l-au lăsat fără cuvinte şi pe Dorian Popa, unul dintre cei mai cunoscuţi pasionaţi de hypercar-uri din România.

"E ceva superb şi de fiecare când vin la Custom Cars sunt uimit de cât de o maşină, anul ăsta asta e ceva incredibil!", a spus Dorian Popa.

Nu toate maşinile expuse au ieşit aşa pe poarta fabricii. Unele au trecut prin mâinile MANSORY, atelierul german care transformă automobile deja exclusiviste în adevărate extravaganţe pe patru roţi.

Pentru prima dată în România a sosit chiar Kourosh Mansory, fondatorul companiei şi omul care şi-a transformat numele într-unul dintre cele mai cunoscute branduri de tuning de lux din lume. Alături, i-au stat şi dealerii pentru care luxul pe patru roţi a devenit o afacere extrem de profitabilă în ţara noastră.

Radu Oinăcaru, reprezantant dealer maşini de lux: Cea mai scumpă, în jur de 750 de mii de euro, cea mai ieftină, în jur de 150.000 euro

Reporter: Spune-mi despre posesorii acestor maşini. Sunt oameni de afaceri, sportivi?

Radu Oinăcaru: Sunt persoane care fac parte din mai multe domenii de activitate. Merg pe litoral, la munte, la o cină importantă sau la o întâlnire de afaceri.

Custom Cars Society este un eveniment ajuns la a treia ediţie. Organizat pe Domeniul Casa Timiş, de lângă Ploieşti, a reunit colecţionari şi automobile rare din întreaga lume. Iar spectacolul nu se încheie aici. Luni, maşinile expuse vor porni spre Transfăgărăşan. Circulaţia rutieră va fi oprită temporar, pentru ca hypercar-urile să poată traversa unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume.