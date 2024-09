Supravieţuitorii viiturii trăiesc un coşmar continuu de trei zile. Au văzut cum pier apropiaţii lor. Rude şi vecini au fost martorii agoniei fără să le poată ajută pe victimele puhoaielor.

"Mi-am auzit vecinul ajutor, ajutor! Două ore a strigat la noi dupa ajutor. L-a luat apa, l-a trantit şi a inceput să bolboresească apa, după nu am mai strigat de ajutor. Am strigat eu cumetre, cumetre si a murit. L-au găsit dimineata pompierii cu gatul in gard si picioarele in sus. Suntem distrusi", spune un localnic.

Peste 6.000 de gospodării, devastate de inundaţii

Această tânără şi-a văzut rudele luate de ape. Doi fraţi, vecini în comuna Pechea, au fost smulşi de puhoaie din casele lor şi au murit înecaţi. Unul a fost găsit după 36 de ore, la şase kilometri de locuinţa lui.

"Noi, cand am iesit afara, apa era deja mare. Am luat repede copiii şi am ieşit la vecina. A venit apa mai tare şi nu a mai apucat să iasă. Am strigat ore în şir, am sunat non stop la 112 şi nu a venit nimeni", spune ruda unui decedat.

20.000 de oameni din judeţul Galaţi sunt afectaţi de inundaţiile catastrofale care au lovit cu forţă distrugătoare 6.000 de gospodării din 26 de localități. Viiturile au făcut praf totul. Nu mai există străzi şi câmpuri, doar apă şi mâl. Leşuri de animale zac peste tot, iar pe localnici îi pândeşte pericolul unor epidemii ucigătoare. Ministerul Sănătăţii va trimite 20.000 de doze de vaccin antitetanic în zonele devastate de ape.

Înconjuraţi de mâl şi de ape, localnicii încearcă să meargă mai departe. Muncesc fără oprire de când s-a retras viitura şi tot nu au reuşit să scoată nămolul din case. Epuizată de efort, o femeie a leşinat când făcea curat în locuinţa ei şi a avut nevoie de ajutorul medicilor ca să îşi revină. În multe comune nimicite de ape, localnicii se plâng că autorităţile i-au uitat.

Pagubele economice sunt enorme. În afară de case, silozuri şi ferme de animale au fost făcute una cu pământul.

Mii de elevi nu mai au unde să înveţe

40 de şcoli din judeţul Galaţi sunt distruse, 5.000 de elevi nu mai au unde să facă ore.

Curtea şcolii din Pechea este distrusă în totalitate, iar la interior situaţia este şi mai gravă. Pompierii şi angajaţii şcolii se chinuie să scoată noroiul de pe holuri şi din clase ca elevii să poate înceapă cursurile cât mai curând.

Ministrul Educaţiei a vizitat mai multe şcoli din zonele afectate. A început, însă, cu cele neatinse de viituri.

Ligia Deca a fost şi în şcolile închise din cauza inundaţiilor şi a tras concluzia că orele pot fi reluate de miercuri.

O cale ferată şi trei şosele, distruse complet de viituri

Mai sunt, însă, multe probleme de rezolvat. Peste 2.000 de case nu sunt încă alimentate cu energie. Un elicopter Black Hawk aduce stâlpi de electricitate pentru echipele care repară liniile. Sunt şi efecte care greu vor fi greu de înlăturat. Viitura a distrus complet o cale ferată.

Calea ferată care face legătura între Galaţi şi Bârlad este total impracticabilă astăzi. Viitura de săptămâna trecută a spălat pur şi simplu tot terasamentul de sub ea, iar linia de tren stă suspendată în aer în acest moment.

Trei şosele din judeţul Galaţi sunt în continuare închise. Forţa apei le-a rupt în două şi a format cratere uriaşe.

În urmă cu două zile, aici era un drum asflaţi în localitatea Bereşti. Nivelul lui era acolo, unde este gura de canalizare şi unde sunt acei oameni. Apa a măturat tot. Vorbim acum de o adâncire, de o diferenţă de nivel de aproximativ 3 metri.

Impresionaţi de tragedie, localnicii din Suceava şi Iaşi au făcut donaţii generoase pentru sinistraţi.

Cei care vor să ajute sunt îndemnaţi să aducă în primul rând pături, prosoape şi lenjerii noi, dar şi alimente, de preferat neperisabile.

16 tiruri cu ajutoare au ajuns deja în zonele afectate din Galaţi.

