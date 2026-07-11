Două operaţiuni în Munţii Maramureş: un adolescent rătăcit şi un ucrainean fugar, salvaţi

Două intervenții contracronometru au mobilizat salvamontiștii din Maramureș. Prima misiune a fost pentru un adolescent de 16 ani care s-a rătăcit în munte după ce a plecat la cules de afine împreună cu tatăl său. A doua a vizat un cetățean ucrainean de 26 de ani, găsit epuizat, fără hrană de patru zile și cu probleme medicale, după ce a fost abandonat de cei cu care cobora de pe munte.

În Maramureş, au fost găsiţi un adolescent rătăcit şi un ucrainean fugar. Prima acțiune de căutare - salvare s-a desfăşurat în zona montană a localităților Breb - Budeşti. În urma unui apel venit prin 112, un băiat de 16 ani aflat cu tatăl lui la cules afine s-a rătăcit, nu mai găsea traseul și, speriat fiind, a solicitat ajutor de urgență.

Salvamontiştii l-au găsit pe băiat în două ore

Salvamontiștii din cadrul formației Cavnic - structura din cadrul Salvamont Maramureș, au reușit să îl găsească și în aproximativ două ore de la inițierea apelului de urgență, l-au coborât din munte și l-au predat tatălui, panicat de absența băiatului.

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Ucraineanul a fost abandonat de grupul său

A doua acțiune de căutare salvare a venit tot în urma unui apel de urgenţă la 112. A fost vorba de 4 cetățeni ucraineni care se aflau într-o zonă greu accesibilă și care ne-au solicitat ajutor de urgență pentru unul din băieții din grup, un tânăr cu vârsta de 26 ani, care acuza dureri puternice în zona abdominala, greţuri, vărsături, fiind ud, nemâncat din spusele lor de 4 zile şi fără provizii. Locul în care au ajuns cei 4 a fost identificat de colegii de la STS care ne-au oferit coordonatele pentru a putea proceda la extracția persoanei cu probleme medicale, care era extenuat și epuizat. Ceilalți 3 ucrainieni l-au abandonat continuându-şi coborârea.

La acțiunea de căutare salvare au participat 6 salvatori montani din formaţia Viseu - structura din cadrul Salvamont Maramureș, precum și polițiști de frontieră ai Poliției Valea Viseului, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei.

Datorită dificultății terenului pentru evacuarea din munte, precum și datorită stării precare în care se afla tânărul ucrainean, a fost solicitat și elicopterul cu troliu de la Târgu Mureş cu medic și salvator montan de la Salvamont Maramureș la bord.

După aproape 9 ore de la primirea apelului de urgență tânărul ucrainean a fost salvat și predat echipelor medicale de la UPU Baia Mare.