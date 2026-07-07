Misiune de 7 ore pe creasta Pietrei Craiului. Cum au pornit 3 turişti străini pe un traseu extrem de dificil

Noapte albă pentru salvamontiștii din Zărnești, judeţul Braşov. Au fost solicitați să intervină pentru trei turiști străini aflați pe creasta Pietrei Craiului. Drumeţii au fost coborâţi de pe munte după o misiune foarte dificilă, care a durat aproximativ şapte ore, în condiţiile în care cei trei străini au pornit pe un traseu extrem de solicitant, fără echipament potrivit şi fără nicio sursă de lumină, deşi intenţionau să parcurgă creasta Pietrei Craiului până după miezul nopţii. Misiunea salvamontiştilor a fost îngreunată de faptul că o turistă a suferit un traumatism la umăr.

Trei turişti străini, salvaţi de pe creasta Pietrei Craiului după o misiune de 7 ore - Sursa: Facebook/ Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont

Potrivit Brasov.net, cei trei turişti sunt polonezi.

"Şapte ore a durat o misiune de salvare a trei turişti străini de pe creasta Pietrei Craiului. Persoanele au avut nevoie de sprijinul salvamontiştilor din Zărneşti, judeţul Braşov, după ce una dintre acestea a suferit un traumatism la umăr", informează Salvamont România.

Salvamont menţionează că ceea ce "trebuia să fie o simplă drumeţie" s-a transformat rapid "într-o cursă contra cronometru", marcată de "lipsa unei planificări minime".

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"Dincolo de accidentarea suferită, echipele de salvare au constatat că turiştii au pornit pe un traseu extrem de solicitant fără echipament potrivit şi fără nicio sursă de lumină, deşi intenţionau să parcurgă zona până după miezul nopţii", precizează salvamontiştii.

Aceştia informează că, după "ore întregi de eforturi susţinute" pe teren dificil, misiunea s-a încheiat cu bine: turista a fost predată echipajului SMURD Zărneşti pentru îngrijiri medicale, iar ceilalţi doi turişti au fost transportaţi în siguranţă până în oraş.

Recomandările salvatorilor montani

Salvamontiştii recomandă turiştilor ca atunci când pleacă pe munte să ţină cont de următoarele aspecte: