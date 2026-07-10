Sfârşit tragic pentru un cioban. Salvatorii nu au ajuns la timp la el din cauza viiturii care a rupt drumul

Un cioban în vârstă de 53 de ani a murit cu zile, după ce salvatorii nu au reuşit să ajungă la el din cauza unei viituri care a rupt drumul.

Victima era într-o zonă muntoasă atunci când a simţit că i se face rău şi a sunat la 112. Din păcate, în ciuda faptului că salvamontiştii din Argeş s-au mobilizat imediat, drumul pe care trebuiau să-l parcurgă a fost luat de o viitură.

Chiar dacă salvatorii au parcurs o zonă dificilă, nu au abandonat misiunea. Cu toate astea pentru cioban a fost mult prea târziu.

Când au ajuns la el era deja mort. Medicii legişti trebuie să stabilească din ce cauză a murit bărbatul.