În acest weekend, în Cetatea Neamţului, trâmbiţele răsună. Cavaleri, domniţe, boieri şi străjeri, cu toţii îi întâmpină pe turiştii care aleg să pășească în atmosfera vremurilor de altădată. Evenimentul din acest an are o semnificație specială și este dedicat împlinirii a 550 de ani de la celebra bătălie de la Valea Albă – Războieni, din vara anului 1476, când oastea lui Ștefan cel Mare a înfruntat armata otomană.

Atmosfera medievală a fost reînviată în Cetatea Neamţului, care zilele aceastea s-a transformat în aceste zile într-o fortăreaţă, apărată cu sfințenie de străjeri loiali.

"Facem o incursiune în perioada medievală pentru a ne cinsti înaintaşii şi pentru a aduce un omagiu domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt", a declarat Andreea Trăsnea - brand manager Ținutul Zimbrului.

"Încercăm cumva să aducem în atenţie câteva detalii istorice", a declarat Vasile Diaconu - cercetător științific.

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Cetatea Neamțului răsună de trâmbițe

"Avem străjeri, avem soldaţi, paji, scutieri", a declarat Gabriel Savu - scutier Paladinii de Terra Medies.

Aici vizitatorii au ocazia unică de a retrăi istoria pe viu, dar şi să înveţe diverse meştesuguri.

"Oamenii pot veni, pot îmbrăca o piesă de armură, pot atinge o spadă, astfel încât să vadă, cum, cât era de grea, cum se purta, cum arată în ea", a declarat Emil Apostol- vornic Străjerii Cetatea Neamțu.

"Prin acest atelier arătăm copiilor cum se creau monedele. Apoi aplicăm pansonul mobil si cu o lovitură mai trainică, avem stema Moldovei", a declarat George Florean - strajer al Cetăţii Neamţului.

"Avem breasla fierarilor, breasla arcarilor, breasla pielarilor. Invităm pe toată lumea să se alăture nouă, inclusiv pentru câteva lecţii de tras cu arcul", spune Ioan Eugen Luca - nobil Paladinii de Terra Medies.

"Măşti tradiţionale, capre pentru copii pentru anul nou, ţesături tradiţionale", a declarat Costi Lungu - președintele Asociatiei Meşterilor Populari din Ţinutul Neamţului.

Evenimentul dinȚinutul Zimbrului vrea să readucă în actualitate valorile și tradițiile românești, vechi de sute de ani. Iar toţi cei care au ajuns în Cetatea Neamţului au trăit din plin fiecare moment petrecut aici.

"Ne transmite melancolie şi tot ce s-a întâmplat în trecut ca să ajungem noi astăzi aici". "Sunt importante pentru faptul că mai readuce în mentalul colectiv istoria". "E fantastic pentru că noi studiem la şcoală aceste lucruri şi e fantastic să le vezi aşa, să vezi cum era". "Foarte frumos, educativ şi pentru noi şi pentru cei mici", spun vizitatorii.

Dacă nu aţi reuşit încă să ajungeţi în Cetatea Neamţului, încă mai aveţi timp până mâine, când festivalul îşi închide porţile.