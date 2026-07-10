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A rămas agățată cu parapanta în copac. A fost coborâtă de la 10 metri de salvamontiștii din Brașov

A rămas agățată cu parapanta în copac. A fost coborâtă de la 10 metri de salvamontiștii din Brașov Parapantista agățată de copac - Salvamont Brașov Galerie (4)
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.07.2026, 21:52 | Modificat la 10.07.2026, 21:52

O femeie a rămas agăţată cu parapanta într-un copac, la o înălţime de 10 metri. A fost coborâtă de salvamontiştii din Braşov. 

Salvamontiştii din Braşov anunţă, vineri seară, că au avut două intervenţii.

”O parapantistă a rămas agăţată cu aripa în crengile unui copac, la peste 10 metri înălţime, în zona Crucurului Mare. După ce a fost localizată conform coordonatelor GPS primite, a fost coborâtă în siguranţă din copac, cu ajutorul materialelor de alpinism”, au precizat salvamontiştii.

A rămas agățată în copac

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Potrivit acestora, din fericire, femeia nu a suferit niciun traumatism, drept pentru care a fost doar transportată în staţiune.

În cel de-al doilea caz a fost vorba despre o turistă, care a suferit un atac de panică, în partea superioară a Masivului Postăvaru.

”Şi în acest caz, persoana a fost coborâtă în siguranţă în staţiune”, au precizat salvamontiştii.

Aceştia se aşteaptă la un număr mai mate de intervenţii pe durata weekend-ului, având în vedere că o să crească numărul de turişti.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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