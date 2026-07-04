Un grup de 37 de turiști polonezi a fost escortat sâmbătă de pe munte de jandarmii montani din Vatra Dornei, după ce o ursoaică și puiul ei au fost văzuți în apropierea traseului urmat de aceștia, în zona Carierei Călimani din județul Suceava, potrivit Agerpres.

Drumeţie cu final neaşteptat pentru 37 de turişti polonezi în Suceava. O ursoaică cu pui le-a apărut pe traseu - Hepta

"Intervenţia a avut loc după ce un jandarm aflat în timpul liber, într-o drumeţie, a observat animalul sălbatic în apropierea traseului. Văzând în zonă turiştii, pentru a elimina orice pericol, acesta a solicitat sprijinul colegilor aflaţi în serviciu", se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.

Conform sursei citate, jandarmii montani au ajuns rapid în zonă şi au însoţit grupul de turişti până la autocar, aceştia declarând că au văzut şi ei ursoaica şi puiul pe traseu, înainte de intervenţia forţelor de ordine.

Autorităţile reamintesc faptul că, în cazul observării unui urs, este important să nu vă apropiaţi de animal, să nu încercaţi să îl fotografiaţi sau hrăniţi şi să anunţaţi de îndată autorităţile prin apel la 112.