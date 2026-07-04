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Video 15 minute pentru "a da gata" un burger uriaş de 2 kilograme. Un vâlcean a câştigat premiul cel mare

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.07.2026, 08:16 | Modificat la 04.07.2026, 08:26

Un burger uriaş, de două kilograme şi 15 minute la dispoziţie ca să-l devorezi. Vi se pare o provocare uşoară? Ei bine, 35 de gurmanzi şi-au testat limitele în prima competiţie de devorat hamburgeri, care a avut loc în centrul Braşovului. Cel mai rapid a reuşit să dea gata tot din farfurie şi a plecat acasă cu premiul cel mare.

Aşa s-a anunţat primul concurs de devorat hamburgeri din inima Braşovului. Nerăbdători, 35 de participanţi s-au întrecut să guste din burgerii care au cântărit nu mai puţin de două kilograme. Concurenţii au avut la dispoziţie 15 minute pe ceas pentru a termina farfuria. Iar fiecare a venit cu o strategie bine învăţată. Nu toţi concurenţii au reuşit însă să termine proba cu brio.

Marele câștigător a plecat acasă cu 400 de euro

Cel mai rapid concurent a fost Ştefan. Venit special din Vâlcea pentru concurs, a reuşit să mănâce tot burgerul în doar 9 minute. "Am zis, cu prima ocazie trebuie să ajung la Braşov pentru că-mi place să mănânc. N-am mai mâncat de ieri. De aproape 20 de ore n-am mai mâncat, acesta a fost scopul. Am mâncat multe legume şi am băut vreo 7-8 litri de apă ieri", a declarat Ştefan Stancu. 

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"Trei din zece îl mănâncă de obicei. De-a lungul timpului noi am avut sute de participanți și cam asta este rata de câștig", a declart Corina Verlot, organizator. Marele câștigător a plecat acasă cu 400 de euro, însă el va putea savura gratuit un astfel de burger uriaș, în fiecare săptămână, timp de un an.

Redactia Observator
Redactia Observator
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