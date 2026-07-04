Aventură în loc de telefon. Taberele din Bucovina îi învață pe copii echitaţie şi orientare în natură

Taberele de vară sunt în plin sezon, iar Bucovina a devenit, zilele acestea, locul unde copiii schimbă telefoanele... pe aventură. Timp de cinci sau şase zile, învaţă să călărească, să se orienteze cu busola şi să descopere natura. Este pachetul complet pentru o vacanţă care îmbină joaca cu învăţarea.

"Aici avem o şa, gel de protecţie, valtrap sau păturică şi frâul, care conţine zăbăluţa şi dârlogii, care ne ajută să conducem şi să dăm comenzi clare căluţului", explică instructorul de echitaţie.

Înainte de primul galop, copiii învaţă că fiecare piesă de echipament are un rol. Apoi urcă în şa şi îşi caută echilibrul.

"Mâna dreaptă sus, toată lumea şi atingem vârful piciorului stâng", spune instructorul.

Articolul continuă după reclamă

În doar cinci zile, mulţi ajung să călărească singuri.

"A fost minunată. Am învăţat să galopăm, să facem trap, să echipăm caii, să-i hrănim", a declarat o cursantă.

"Eu m-am ataşat foarte mult de un cal, pe nume Aris. Ne-am plimbat cu căruţa, am făcut o vizită când aduceam caii, foarte, foarte frumos tot", a spus un cursant.

"Am învăţat reguli despre căluţi, cum să ne apropiem în siguranţă de căluţi. Mai apoi, am lucrat foarte mult pe zona de echilibru şi coordonare în manej. După care am reuşit să ieşim cu ei două zile la rând în pădure, ei fiind singuri călare", a declarat Andreea Bârsan, coordonator tabără echitaţie.

La Câmpulung Moldovenesc, provocările sunt altele. Busole, hărţi, trasee şi jocuri care îi învaţă pe copii să se descurce în natură.

"Am învăţat cum să folosim o busolă şi a fost foarte interesant. Şi am învăţat să ne orientăm şi pe hartă", a spus o participantă.

"Mă simt foarte bine, peisajul este fabulos. Şi îmi place foarte tare să stau în natură", a spus o participantă.

"Am pregătit două programe de tabără, aici în Bucovina. Unul este pe tradiţii şi obiceiuri. Şi unul pe cercetaşi, cercetaşi în inima Bucovinei le spunem noi, unde pot să descopere zona, să descopere natura", a declarat Adriana Horia, coordonator tabere.

Cinci sau şase zile într-o astfel de tabără costă în jur de 2.000 de lei. În preţ sunt incluse cazarea, mesele şi toate activităţile pregătite pentru copii.