Cei patru au sărit gardul, fără să fie văzuţi de paznic, l-au căutat pe elev şi l-au atacat. Adolescentul a ajuns la spital cu o plagă prin tăiere la nivelul antebraţului şi la faţă şi urmează să fie operat. Din fericirea, viața lui nu este în pericol.

Elevul agresat miercuri va intra în sala de operaţii, a declarat pentru purtătorul de cuvânt al Spitalului "Grigore Alexandrescu", Raluca Alexandru pentru Agerpres. "Este un băiat de 17 ani cu agresiune. A primit un pumn şi am înţeles că pe urmă a fost tăiat cu baioneta la nivelul antebraţului. Are o plagă la nivelul antebraţului, o tăietură. Nu are viaţa în pericol. Nu ştiu cât de profundă este plaga pentru că acum va intra în sala de operaţie", a spus medicul.

Elev atacat la Colegiul Tehnic ''Iuliu Maniu''

Din primele cercetări s-a stabilit faptul că victima ar fi avut un conflict spontan cu patru minori din afara unităţii de învăţământ.

"Astăzi, 3 aprilie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 13.00, cu privire la faptul că un elev din cadrul unei instituții de învățământ, din Sectorul 6, ar fi fost agresat fizic.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul secției, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind un elev, în vârstă de 16 ani. Din primele cercetări, s-a stabilit faptul că victima ar fi avut un conflict spontan cu patru minori, din afara unității de invățământ.

Ulterior, acesta ar fi fost agresat fizic de unul dintre minori, cu un obiect tăietor-înțepător. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care i-a acordat primele îngrijiri medicale, elevul fiind transportat la spital, pentru îngrijiri de specialitate.

De asemenea, polițiștii au depistat la scurt timp trei minori implicați în eveniment, iar cu sprijinul colegilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, a fost depistat incă un minor implicat, aceștia fiind conduși la sediul secției pentru audieri. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul" se arată în comunicatul poliţiei.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Consideraţi că inteligenţa artificială şi platformele de social media ar trebui să facă parte din educaţia românească? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰