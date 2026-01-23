Un elev în vârstă de 16 ani a fost găsit inconștient, vineri, într-un grup sanitar al Colegiului German Goethe din București, după ce autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul de urgență 112.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, apelul a fost făcut în jurul orei 18:30 și semnala că un minor se află în stare de inconștiență în toaleta unității de învățământ din Sectorul 1.

Există suspiciuni că adolescentul ar fi consumat o substanță sub formă de praf de culoare albă, posibil droguri, după terminarea cursurilor. Substanța nu a fost deocamdată identificată.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au constatat că elevul era conștient și cooperant. Cu toate acestea, a fost luată decizia transportării sale la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu", pentru investigații medicale suplimentare.

Articolul continuă după reclamă

Cazul este în curs de cercetare, iar autoritățile urmează să stabilească natura substanței consumate și circumstanțele exacte ale incidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰