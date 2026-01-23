Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Elev de 16 ani, găsit inconștient în grupul sanitar al unui liceu din Bucureşti. Ar fi consumat un praf alb

Un elev în vârstă de 16 ani a fost găsit inconștient, vineri, într-un grup sanitar al Colegiului German Goethe din București, după ce autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul de urgență 112. 

de Redactia Observator

la 24.01.2026 , 07:35
Galerie (2)

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, apelul a fost făcut în jurul orei 18:30 și semnala că un minor se află în stare de inconștiență în toaleta unității de învățământ din Sectorul 1.

Există suspiciuni că adolescentul ar fi consumat o substanță sub formă de praf de culoare albă, posibil droguri, după terminarea cursurilor. Substanța nu a fost deocamdată identificată.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au constatat că elevul era conștient și cooperant. Cu toate acestea, a fost luată decizia transportării sale la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu", pentru investigații medicale suplimentare.

Articolul continuă după reclamă

Cazul este în curs de cercetare, iar autoritățile urmează să stabilească natura substanței consumate și circumstanțele exacte ale incidentului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

liceul german adolescent droguri liceu goethe bucuresti
Înapoi la Homepage
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Evenimente » Elev de 16 ani, găsit inconștient în grupul sanitar al unui liceu din Bucureşti. Ar fi consumat un praf alb