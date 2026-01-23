Video Elev de 16 ani, găsit inconștient în grupul sanitar al unui liceu din Bucureşti. Ar fi consumat un praf alb
Un elev în vârstă de 16 ani a fost găsit inconștient, vineri, într-un grup sanitar al Colegiului German Goethe din București, după ce autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul de urgență 112.
Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, apelul a fost făcut în jurul orei 18:30 și semnala că un minor se află în stare de inconștiență în toaleta unității de învățământ din Sectorul 1.
Există suspiciuni că adolescentul ar fi consumat o substanță sub formă de praf de culoare albă, posibil droguri, după terminarea cursurilor. Substanța nu a fost deocamdată identificată.
Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au constatat că elevul era conștient și cooperant. Cu toate acestea, a fost luată decizia transportării sale la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu", pentru investigații medicale suplimentare.
Cazul este în curs de cercetare, iar autoritățile urmează să stabilească natura substanței consumate și circumstanțele exacte ale incidentului.
