Două fete de 12 ani din localitatea Tămășeni au fost rănite după ce au căzut de pe trotineta electrică pe care circulau împreună, fiind transportate la spital, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal, iar alte două minore sunt cercetate după ce ar fi mutat trotineta de la locul incidentului înainte de sosirea autorităților.

Două fete de 12 ani, la spital după ce au căzut cu trotineta. Alte două minore, cercetate pentru că au mutat-o - arhivă / imagine ilustrativă

Două minore în vârstă de 12 ani, din localitatea Tămășeni, au fost rănite după ce au căzut de pe trotineta pe care circulau împreună, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Victimele au fost transportate cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe Roman.

"Până la sosirea organelor de cercetare la fața locului, alte două minore, la solicitarea persoanelor implicate în evenimentul rutier, ar fi luat trotineta electrică de la locul producerii accidentului, fără acordul organelor de poliție și ar fi dus-o într-un parc. În evenimentul rutier nu au fost implicați alți participanți la trafic", a precizat IPJ Neamț.

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Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț a declarat pentru AGERPRES că de la începutul anului s-au produs trei accidente cu persoane care circulau pe trotinete electrice.

În primele cinci luni ale anului, polițiștii rutieri au aplicat 77 de sancțiuni pentru abateri de la normele privind circulația pe trotinete