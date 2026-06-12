Accident violent produs pe strada Ion Creangă din Iași, după un conflict început joi noaptea, în Botoșani. În urma impactului au fost rănite două persoane, dintre care una transportată în stare gravă la spital.

Șicanare în trafic în Botoșani, încheiată cu accident între șoferi, în Iași. Două persoane la spital - Shutterstock

Potrivit ISU Iași, accidentul s-a produs în apropierea Ateneului din Iași și a mobilizat mai multe echipaje de pompieri, descarcerare și ambulanță.

La sosirea salvatorilor, una dintre victime era încarcerată într-unul dintre autoturisme și a fost extrasă de echipele de intervenție.

'În urma intervenției echipajelor operative la accidentul rutier produs în municipiul Iași, pe strada Ion Creangă, în care au fost implicate două autoturisme și șase persoane, bilanțul provizoriu indică două victime', a transmis ISU Iași.

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Coordonatorul UPU-SMURD Iași, Diana Cimpoeșu, a declarat pentru Agerpres că un tânăr de 18 ani, pasager pe bancheta din spate, a suferit leziuni grave. Acesta a fost transportat cu echipajul de Terapie Intensivă Mobilă și internat la Terapia Intensivă de la Clinica de Chirurgie Toracică.

'Pacientul a fost diagnosticat cu hemopneumotorax bilateral, drenat, precum și fracturi costale, fractură de bazin și contuzii toraco-abdominale', a explicat Diana Cimpoeșu.

Cea de-a doua victimă, un bărbat de 32 de ani, a suferit multiple contuzii și arsuri chimice la nivelul ochilor după ce, potrivit Dianei Cimpoeșu, în conflict ar fi fost folosit și spray lacrimogen.

'Din informațiile pe care le avem, accidentul s-ar fi produs intenționat, pe fondul unor conflicte mai vechi între șoferi. Ulterior, unul dintre participanți ar fi folosit spray lacrimogen', a spus Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru a verifica dacă impactul a fost provocat intenționat.