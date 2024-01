Vezi și

"Copilul meu nu s-a spânzurat! Vreau dreptate, vreau expertiză, vreau să vină toată lumea", spune Graţiela Bona, bunica tânărului găsit spânzurat în arestul IPJ Dolj. Bunicii bărbatului vor explicaţii. Au văzut trupul tânrului de 28 de ani la morgă şi nu cred în varianta sinuciderii.

Familia tânărului găsit spânzurat în arestul IPJ Dolj cere explicaţii

"S-a spânzurat, s-a spânzurat, dar arcada de ce e ruptă? De ce e spartă arcada dreaptă? De ce are vânătăi pe picioare? Am fost eu, am văzut personal", susţine Nelu Bona, bunic vitreg.

Sebastian Ionescu a fost reţinut de poliţiştii craioveni joi seară. Era acuzat că a bătut un taximetrist şi i-a furat maşina. Surse Observator spun, însă, că cei doi se cunoşteau şi s-ar fi certat pentru banii de cursă. După o zi petrecută în spatele gratiilor, tânărul a fost dus în faţa judecătorilor, care au decis să fie arestat preventiv, pentru 30 de zile.

Mort după tentativa de evadare

Pe drumul de întoarcere a sărit din autospeciala poliţiei şi a încercat să fugă. Martorii au surprins momentul în care este prins şi imobilizat.

"Surse Observator spun că bărbatul de 28 de ani a fost lovit de un alt automobil după ce a sărit din maşina poliţiei. Ar fi refuzat să meargă la spital, aşa că agenţii l-au dus direct în arest. La mai puţin de o jumătate de oră după ce a fost băgat în celulă, paznicii l-au găsit fără viaţă", transmite Cosmina Balint, reporter Observator.

Medicii legişti au stabilit că moartea a survenit prin asfixiere mecanică. Sebastian ar fi folosit cablul telefonului din celulă pentru a-şi lua viaţa. Poliţia din Dolj a refuzat să comenteze cazul şi să răspundă acuzaţiilor rudelor. Familia cere o expertiză nouă pentru a se lămuri dacă rănile sunt rezultatul săriturii din maşină sau au altă cauză.

"Ei spun acum că nu l-au bătut. Domnule, era în custodia lor! Să răspundă!", cere Nelu Bona, bunic vitreg.

Cine era Sebastian, tânărul mort

Sebastian a crescut fără mamă, iar tatăl său a murit în urmă cu doi ani. A pierdut şi un bunic, de care era foarte ataşat, în urmă cu doar câteva luni. Se lupta şi cu alte probleme. "Era un băiat de viaţă. Dar avea o hibă. A consumat droguri. Deci nu pot să mint, nu pot să spun că aşa, dar se lăsase", povesteşte Constanţa Vătu, mătuşă.

Totuşi, rudele nu cred că ar fi fost capabil să-şi ia viaţa.

Reporter: Credeţi că ar fi recurs la un astfel de gest?

Nelu Bona, bunic vitreg: Niciodată! Nu. Şi era un copil care dacă greşea ceva, spunea.

Moartea lui Sebastian este anchetată acum de un procuror criminalist.

